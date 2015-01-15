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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455456457458
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Флайману:

Самые бездомные города.

В Маниле, Филиппины, самый высокий уровень бездомности в мире. Комиссия ООН по правам человека сообщает, что на улицах этого города проживает 70 000 обездоленных людей.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:52

  flyman написав:Співзасновник WeWork придбав понад 4000 житлових квартир у США на $1 млрд: хоче заробляти на оренді
https://dou.ua/forums/topic/35978/


Не біток, не акції чи ОГВЗ :wink: . Нейман передчуває, що "фіат фсе"?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:51

  Faceless написав:Флайману:

Самые бездомные города.

В Маниле, Филиппины, самый высокий уровень бездомности в мире. Комиссия ООН по правам человека сообщает, что на улицах этого города проживает 70 000 обездоленных людей.

Можливо, хтось хоче стати 70 001-м бездомним? Це не забороняється)))
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:30

  Frant написав:
  Faceless написав:Флайману:

Самые бездомные города.

В Маниле, Филиппины, самый высокий уровень бездомности в мире. Комиссия ООН по правам человека сообщает, что на улицах этого города проживает 70 000 обездоленных людей.

Можливо, хтось хоче стати 70 001-м бездомним? Це не забороняється)))

Можна подумати в Сан-Франциско чи Лос-Анжелесі (що в Каліфорнії) їх менше
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

цікаво, а чи хто задумується при інвестиції в теплі країни, щоб буде через 10 років у зв"язку із глобальним потеплінням?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:цікаво, а чи хто задумується при інвестиції в теплі країни, щоб буде через 10 років у зв"язку із глобальним потеплінням?

Щось затопить, десь буде посуха (взяти ту ж Туреччину, Анатолію - колись там річки ще були більш-менш повноводні, а тепер тільки ручаї і під землею вода вже не на 15м, а більше 50), десь клімат стане більш різкий (спекотніше влітку, холодніше взимку), а десь просто стане тепліше. Але ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років. Крім того, Земля і потепління й похолодання переживала багато-багато разів, одне зміняється іншим, і ту точку зміни процесу побачити можна тільки постфактум набагато пізніше
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:05

  Faceless написав:
  flyman написав:цікаво, а чи хто задумується при інвестиції в теплі країни, щоб буде через 10 років у зв"язку із глобальним потеплінням?

Щось затопить, десь буде посуха (взяти ту ж Туреччину, Анатолію - колись там річки ще були більш-менш повноводні, а тепер тільки ручаї і під землею вода вже не на 15м, а більше 50), десь клімат стане більш різкий (спекотніше влітку, холодніше взимку), а десь просто стане тепліше. Але ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років. Крім того, Земля і потепління й похолодання переживала багато-багато разів, одне зміняється іншим, і ту точку зміни процесу побачити можна тільки постфактум набагато пізніше

Наприклад, в мене на дачі за 100 км від Києва, за рік до ковіда, вперше за моє свідоме життя пересохла криниця майже на два сезони.
Раніше, тільки на тиждень-два в сухий сезон літа, і то хіба раз в десять років.
Тому я не думаю, що "ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років"
flyman
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