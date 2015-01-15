Флайману:
Самые бездомные города.
В Маниле, Филиппины, самый высокий уровень бездомности в мире. Комиссия ООН по правам человека сообщает, что на улицах этого города проживает 70 000 обездоленных людей.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:15
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Флайману:
Самые бездомные города.
В Маниле, Филиппины, самый высокий уровень бездомности в мире. Комиссия ООН по правам человека сообщает, что на улицах этого города проживает 70 000 обездоленных людей.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 13:52
Не біток, не акції чи ОГВЗ . Нейман передчуває, що "фіат фсе"?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 14:51
Додано: П'ят 07 січ, 2022 15:30
Можна подумати в Сан-Франциско чи Лос-Анжелесі (що в Каліфорнії) їх менше
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:04
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
цікаво, а чи хто задумується при інвестиції в теплі країни, щоб буде через 10 років у зв"язку із глобальним потеплінням?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Щось затопить, десь буде посуха (взяти ту ж Туреччину, Анатолію - колись там річки ще були більш-менш повноводні, а тепер тільки ручаї і під землею вода вже не на 15м, а більше 50), десь клімат стане більш різкий (спекотніше влітку, холодніше взимку), а десь просто стане тепліше. Але ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років. Крім того, Земля і потепління й похолодання переживала багато-багато разів, одне зміняється іншим, і ту точку зміни процесу побачити можна тільки постфактум набагато пізніше
Додано: П'ят 07 січ, 2022 18:05
Наприклад, в мене на дачі за 100 км від Києва, за рік до ковіда, вперше за моє свідоме життя пересохла криниця майже на два сезони.
Раніше, тільки на тиждень-два в сухий сезон літа, і то хіба раз в десять років.
Тому я не думаю, що "ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років"
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