Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Наприклад, в мене на дачі за 100 км від Києва, за рік до ковіда, вперше за моє свідоме життя пересохла криниця майже на два сезони. Раніше, тільки на тиждень-два в сухий сезон літа, і то хіба раз в десять років. Тому я не думаю, що "ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років"
Для криниці факторів трохи більше, ніж саме глобальне потепління. В першу чергу сусіди зі скважинами
Колебания уровня глубины грунтовых вод зависит не только от сезона. Он может варьироваться даже на протяжении дня, из-за частоты водозабора из скважины. Особенно подобные изменения заметны в летний период, ведь потребности в водоснабжении возрастают из-за полива приусадебных участков, садов, огородов и прочее.
В связи с проблемами водоснабжения в нашем городе очень популярно стало бурить скважины. Влияет ли скважина на уровень воды в колодце соседа?
Олег Деменко: Бурение скважин должно проходить по определенной технологии для того, чтобы поверхностные воды и влага не уходила в нижние слоя. Так как это более дорогостоящая и длительная процедура, населению удобней и дешевле обращаться к частникам, которые не соблюдают нормы. Одна скважина, сделанная не по технологии, может повлиять на количество вод в породах в радиусе до 50 метров.
Экономика Турции вошла в зону турбулентности – инфляция в республике достигнет ошеломляющих значений: 55 процентов в мае и будет колебаться на отметке около 50 процентов до ноября 2022 года - во время пляжного сезона в стране. Это самый высокий показатель за период 19-летнего правления президента Эрдогана. Такой неутешительный прогноз дали турецкие СМИ со ссылкой на один из самых влиятельных банков мира JP Morgan. Экономическая нестабильность неизбежно повлечет удорожание коммунальных услуг, продуктов и стоимости туров для путешественников.
Лавинообразный рост потребительских цен и дальнейшее падение лиры – таким видится ближайшее будущее Турции экспертам экономики. В исследовательском отчете, опубликованном JP Morgan, было указано, что мнения некоторых политиков, предварительное и досрочное снижение процентных ставок, ухудшение инфляционных ожиданий и обесценивание курса национальной валюты привели к резкому росту инфляции в декабре. https://www.tourprom.ru/news/53644/
P/S Есть еще желающие купить за 220 000 евро, а потом продать за 112 000 евро "чудесную" квартирку в "раю возле моря"? Как вы думаете друзья