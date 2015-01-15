Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Наприклад, в мене на дачі за 100 км від Києва, за рік до ковіда, вперше за моє свідоме життя пересохла криниця майже на два сезони. Раніше, тільки на тиждень-два в сухий сезон літа, і то хіба раз в десять років. Тому я не думаю, що "ці процеси йдуть не так швидко, щось помітно з проміжками в десятки років"
Для криниці факторів трохи більше, ніж саме глобальне потепління. В першу чергу сусіди зі скважинами
Колебания уровня глубины грунтовых вод зависит не только от сезона. Он может варьироваться даже на протяжении дня, из-за частоты водозабора из скважины. Особенно подобные изменения заметны в летний период, ведь потребности в водоснабжении возрастают из-за полива приусадебных участков, садов, огородов и прочее.
В связи с проблемами водоснабжения в нашем городе очень популярно стало бурить скважины. Влияет ли скважина на уровень воды в колодце соседа?
Олег Деменко: Бурение скважин должно проходить по определенной технологии для того, чтобы поверхностные воды и влага не уходила в нижние слоя. Так как это более дорогостоящая и длительная процедура, населению удобней и дешевле обращаться к частникам, которые не соблюдают нормы. Одна скважина, сделанная не по технологии, может повлиять на количество вод в породах в радиусе до 50 метров.
Экономика Турции вошла в зону турбулентности – инфляция в республике достигнет ошеломляющих значений: 55 процентов в мае и будет колебаться на отметке около 50 процентов до ноября 2022 года - во время пляжного сезона в стране. Это самый высокий показатель за период 19-летнего правления президента Эрдогана. Такой неутешительный прогноз дали турецкие СМИ со ссылкой на один из самых влиятельных банков мира JP Morgan. Экономическая нестабильность неизбежно повлечет удорожание коммунальных услуг, продуктов и стоимости туров для путешественников.
Лавинообразный рост потребительских цен и дальнейшее падение лиры – таким видится ближайшее будущее Турции экспертам экономики. В исследовательском отчете, опубликованном JP Morgan, было указано, что мнения некоторых политиков, предварительное и досрочное снижение процентных ставок, ухудшение инфляционных ожиданий и обесценивание курса национальной валюты привели к резкому росту инфляции в декабре. https://www.tourprom.ru/news/53644/
P/S Есть еще желающие купить за 220 000 евро, а потом продать за 112 000 евро "чудесную" квартирку в "раю возле моря"? Как вы думаете друзья
Ізраїльтянин roberto який dark все турбується про економіку тієї країни, в якій ніколи в житті не був... Взагалі нам треба його цінувати, бо він на собі - як колись відкривачі туберкульозної мікобактерії або рентгенівських променів - зробив експеримент: замість новенької квартири "піцд ключ" 1+1 у новенькому комплексі в Анталії (інфу почерпнув на цьому форумі) виклав зароблені на конвейєрі шекелі в покинутий недобуд в одному з малих міст одного з районів Київської області... Іншим форумчанам результати експерименту - ні шекелів, ні квартири - класна наука...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 січ, 2022 00:49, всього редагувалось 1 раз.
Пане Флаймане - а ось подивимося, дякую, навіть цікаво... Запишу тільки те, де можливим є зауваження про неточну інформацію.
Там на 02:00 він дає неточну інформацію щодо оформлення ВНП в Туреччині за Договором оренди: ніякої "прописки" не потрібно, і взагалі нічого не змінилося. Для оформлення ВНП за Договором оренди квартири - як і раніше - потрібним є тільки сам Договір оренди квартири і більше нічого.
На 03:00 щодо цін на оренду квартир в Анталії вірна інформація: за 300-350 доларів на місяць - це десь 4 200 лір - ви знайдете тільки те, про що автор відео і розказує. Взагалі оренда квартир подорожчала. Це і логчіно, бо зросли і ціна квартир, і попит. Важливі моменти з 07:00 по 09:00 щодо клімату - рекомендую уважно подивитися - моря в Батумі ви не побачите. І "сезон" - 3 місяця в році. З 10:00 про грузинську кухню: немає питань, все вірно. Турецька кухня більш проста та більш прагматична. Під час розповіді він декілька разів помиляється щодо населення Батумі, Аланії та Анталії. Населення Аланії - вдвічі більше за Батумі - 330 000 мешканців (постійних). Аланія за класифікацію Туреччини - це село провінції Анталія. Хоча і 330 000 мешканців. Анталія - центр провінції Анталія з ОФІЦІЙНИМ населенням 2 450 000 постійних ("прописаних") мешканців (за даними за 2020 рік, даних за підсумками 2021 року ще не бачив - обіцяли оприлюднити в січні 2022). На 14:50 треба уточнити: пісчані пляжі - як він говорить, "безкінечні пляжі" (правда) - на схід від центра міста Анталія, а пляжи галечні - на захід від центра міста. Про ці пляжі він чомусь не згадує, а вони більші за довжиною. На 19:15 він дає неточну інформацію щодо ВНП: іноземець отримує ВНП (навіть за орендою квартири) не на 1 рік, а на 2 роки. В Грузії українець дійсно може жити 360 днів в році без оформлення ВНП. А ось далі цікаве: в Туреччині НЕ МОЖЕ іноземець працювати навіть отримавши ВНП - потрібна робоча віза. В Грузії - може без ВНП і без Робочої візи.
Взагалі мені відео подобається: розумна людина. І методично, і пізнавально зроблено класно. Уточнення: все відео знято на сході Анталії в районі, який дуже люблять росіяни - назва "Lara". Для купівлі там житла - НЕ рекомендую: район розвивався 20 років тому, всі дома вже "не свіжі". Плотність росіян більша за плотність росіян в РФ. Крім того - весь час гучний шум від літаків - три термінали та декілька ЗПС - то не жарти... Кожні три хвилини - зліт літаків...
Рекомендую всім подивитися - думаєте ж, куди гроші інвестувати - ось вам незалежний експерт.
akurt написав: все турбується про економіку тієї країни, в якій ніколи в житті не був... Взагалі нам треба його цінувати, бо він на собі - як колись відкривачі туберкульозної мікобактерії або рентгенівських променів - зробив експеримент: замість новенької квартири "піцд ключ" 1+1 у новенькому комплексі в Анталії (інфу почерпнув на цьому форумі) виклав зароблені на конвейєрі шекелі в покинутий недобуд в одному з малих міст одного з районів Київської області... .
п.Акурт! Чому ви, маючи солідний вік і зароблену пенсію, гарцикуєте на підтанцовках у турецьких рилів? Ви навіть не ріелтор, а так, обслуга ріелторів. Схоже, що ваші байки про власне багатство треба ділити на 10, а може, й на 100. Немає у вас жодних власних орендних квартир. Тяга до найдешевших продуктів і незнання анталійських ресторанів, крадіжка бочки солярки з військової частини - видають ваш соціальний статус. Інакше ви спокійно відпочивали би на старості, мандрували би. Навіть якщо Труфальдіно надягне кашкет і чоботи свого пана, він не стане багатою людиною. Прошу - заспокойтесь. Будьте чесною порядною і правдивою людиною, а не найманим танцюристом-рекламатором, який подає сумнівну інформацію
Востаннє редагувалось Frant в Суб 08 січ, 2022 10:40, всього редагувалось 1 раз.
Пан Франт - видатна фігура Фінансового форуму України. На арену інвестицій в нерухомість вийшов у вересні 2018 року: якраз після того, як я умовив його додати 20 000 доларів та переселитися із малосімейки без балкона (я йому сказав, що "так жити не можна") хоча б в більш-менш пристойну двушку. Нам всім варто його пожаліти: його кинула білявка-рієлторша Таня - в 2015 році - під час купівлі двох непотрібів- хрущиків під оренду: влетів він тоді "круто", отримавши важку психо-фінансову травму, з тих пір бачить рієлтора в першому-ліпшому. Воно й зрозуміло... Для форумчан тут головними є те, що ми бачимо, де НЕ МОЖНА інвестувати - там, де живуть Франти.
Шабат шалом друзі! Я бачу у нас сьогодні ранок цікавих історій життя наших форумчан.
А ось тут https://youtu.be/CcYZRTcbcPE про жуліковатих турецьких ріелторів, яким підтанцьовує акурт. До речі цим блогерам район Лара сподобалась, на відміну від нашого танцюриста, для якого крім його єпенів на 280-Й лінії більше нічого хорошого ніде немає і ніколи не буде
Frant написав: все п.Акурт! Чому ви, маючи солідний вік і зароблену пенсію, гарцикуєте на підтанцовках у турецьких рилів? Ви навіть не ріелтор, а так, обслуга ріелторів. Схоже, що ваші байки про власне багатство треба ділити на 10, а може, й на 100. Немає у вас жодних власних орендних квартир. Тяга до найдешевших продуктів і незнання анталійських ресторанів - видають ваш соціальний статус. Інакше ви спокійно відпочивали би на старості, мандрували би. Навіть якщо Труфальдіно надягне кашкет і чоботи свого пана, він не стане багатою людиною. Прошу - заспокойтесь. Будьте чесною порядною і правдивою людиною, а не найманим танцюристом-рекламатором, який подає сумнівну інформацію
+++ Можна сказати резюме усієї творчості нашого турецького байкаря.