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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11

  akurt написав:Пане riberto dark! Добре, що ви - як справжній інвестор закордонних шекелів в нерухомість України - не кидаєте форумчан.
Нагайдацте, яка назва у того «трикутника» ізраїльської пустелі, де ви радили форумчанам стартонути з вкладення 300 000$ на етапі котловану?

Кайфую коли у байкаря-танцюриста акурта "пукан вибухає" :lol:
roberto dark
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