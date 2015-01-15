|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 08 січ, 2022 12:11
akurt написав:
Пане riberto dark! Добре, що ви - як справжній інвестор закордонних шекелів в нерухомість України - не кидаєте форумчан.
Нагайдацте, яка назва у того «трикутника» ізраїльської пустелі, де ви радили форумчанам стартонути з вкладення 300 000$ на етапі котловану?
Кайфую коли у байкаря-танцюриста акурта "пукан вибухає"
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 778
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8797
|1212322
|
П'ят 07 січ, 2022 13:44
Успіх
|
|241
|54804
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|105981
|