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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:33
BIGor написав:
Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит"
.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:44
akurt написав: BIGor написав:
Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит"
.
Це все вірно, але якщо раніше облікова буда 0,1% + інтерес банку нехай 2% - весь кредит 2,1% і на суму 150 000 дол. І порівняйте нову облікову ставку 2,25 + 2% інтересу = 4,25% і це за суму 150 000 дол. Вартість кредиту зросла в два рази
, так само як і вартість щомісячного обслуговування. Будемо дивитись як вплине...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:07
Все ви вірно говорите і рахуєте, але однаково відсотки в Польщі прямо смішні.
І люди вірно роблять, що будуть брати квартиру у Варшаві.
"Розклад" суперовий: батько+мати+сестричка мешкають в Туреччині, синок - у Варшаві. Прилітає регулярно до батьків на Середземне море.
Тут щойно спілкувався з приятелем - старший механік на "балкері" - це судно, яке перевозить пшеницю...
Були рейси з Чорноморська - вивозять з України пшеницю - за 1 рейс беруть на борт - важко повірити - 70 000 тонн (!!!) пшениці. Вивезли вже геть всю. Цікаво, що пшеницю вивозять в Ізраїль, в Туреччину та в - я здивувався - в Саудівську Аравію та Єгипет.
Сьогодні вийшли з Порт-Саїду - то Єгипет - 14 січня приход в Констанцу (Румунія) - будуть забирати пшеницю і з Румунії.
Так що нехай син, якому батьки допоможуть взяти в кредит квартиру, краще у Варшаві живе та працює...
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