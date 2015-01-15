RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:33

  BIGor написав:Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.

Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит".
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 17:44

  akurt написав:
  BIGor написав:Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.

Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит".

Це все вірно, але якщо раніше облікова буда 0,1% + інтерес банку нехай 2% - весь кредит 2,1% і на суму 150 000 дол. І порівняйте нову облікову ставку 2,25 + 2% інтересу = 4,25% і це за суму 150 000 дол. Вартість кредиту зросла в два рази, так само як і вартість щомісячного обслуговування. Будемо дивитись як вплине...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 19.09.10
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:07

Все ви вірно говорите і рахуєте, але однаково відсотки в Польщі прямо смішні.
І люди вірно роблять, що будуть брати квартиру у Варшаві.
"Розклад" суперовий: батько+мати+сестричка мешкають в Туреччині, синок - у Варшаві. Прилітає регулярно до батьків на Середземне море.

Тут щойно спілкувався з приятелем - старший механік на "балкері" - це судно, яке перевозить пшеницю...
Були рейси з Чорноморська - вивозять з України пшеницю - за 1 рейс беруть на борт - важко повірити - 70 000 тонн (!!!) пшениці. Вивезли вже геть всю. Цікаво, що пшеницю вивозять в Ізраїль, в Туреччину та в - я здивувався - в Саудівську Аравію та Єгипет.
Сьогодні вийшли з Порт-Саїду - то Єгипет - 14 січня приход в Констанцу (Румунія) - будуть забирати пшеницю і з Румунії.
Так що нехай син, якому батьки допоможуть взяти в кредит квартиру, краще у Варшаві живе та працює...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2495 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 19:42

Frant по темі щось напишете хоч раз?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5682
З нами з: 19.09.10
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 457458459460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 02016 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 879, 880, 881
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8807 1212967
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 січ, 2022 19:08
Faceless
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54808
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105989
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП і РРО (257)
08.01.2022 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.