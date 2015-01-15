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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:33
BIGor написав:
Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит"
.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 17:44
akurt написав: BIGor написав:
Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%.
Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів.
А можна було ось так просто...
Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки.
Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит"
.
Це все вірно, але якщо раніше облікова буда 0,1% + інтерес банку нехай 2% - весь кредит 2,1% і на суму 150 000 дол. І порівняйте нову облікову ставку 2,25 + 2% інтересу = 4,25% і це за суму 150 000 дол. Вартість кредиту зросла в два рази
, так само як і вартість щомісячного обслуговування. Будемо дивитись як вплине...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 18:07
Все ви вірно говорите і рахуєте, але однаково відсотки в Польщі прямо смішні.
І люди вірно роблять, що будуть брати квартиру у Варшаві.
"Розклад" суперовий: батько+мати+донечка мешкають в Туреччині, синок - у Варшаві. Прилітає регулярно до батьків на Середземне море.
Так що нехай син, якому батьки допоможуть взяти в кредит квартиру, краще у Варшаві живе та працює...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 08 січ, 2022 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:42
Frant по темі щось напишете хоч раз?
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Додано: Суб 08 січ, 2022 22:57
akurt написав:
Пане Флаймане - а ось подивимося, дякую, навіть цікаво...
Запишу тільки те, де можливим є зауваження про неточну інформацію.
Там на 02:00 він дає неточну інформацію щодо оформлення ВНП в Туреччині за Договором оренди: ніякої "прописки" не потрібно, і взагалі нічого не змінилося. Для оформлення ВНП за Договором оренди квартири - як і раніше - потрібним є тільки сам Договір оренди квартири і більше нічого.
На 03:00 щодо цін на оренду квартир в Анталії вірна інформація: за 300-350 доларів на місяць - це десь 4 200 лір - ви знайдете тільки те, про що автор відео і розказує. Взагалі оренда квартир подорожчала. Це і логчіно, бо зросли і ціна квартир, і попит.
Важливі моменти з 07:00 по 09:00 щодо клімату - рекомендую уважно подивитися - моря в Батумі ви не побачите. І "сезон" - 3 місяця в році.
З 10:00 про грузинську кухню: немає питань, все вірно. Турецька кухня більш проста та більш прагматична.
Під час розповіді він декілька разів помиляється щодо населення Батумі, Аланії та Анталії.
Населення Аланії - вдвічі більше за Батумі - 330 000 мешканців (постійних).
Аланія за класифікацію Туреччини - це село провінції Анталія. Хоча і 330 000 мешканців.
Анталія - центр провінції Анталія з ОФІЦІЙНИМ населенням 2 450 000 постійних ("прописаних") мешканців (за даними за 2020 рік, даних за підсумками 2021 року ще не бачив - обіцяли оприлюднити в січні 2022).
На 14:50 треба уточнити: пісчані
пляжі - як він говорить, "безкінечні пляжі" (правда
) - на схід від центра міста Анталія, а пляжи галечні
- на захід від центра міста. Про ці пляжі він чомусь не згадує, а вони більші за довжиною.
На 19:15 він дає неточну інформацію щодо ВНП: іноземець отримує ВНП (навіть за орендою квартири) не на 1 рік, а на 2 роки. В Грузії українець дійсно може жити 360 днів в році без оформлення ВНП.
А ось далі цікаве: в Туреччині НЕ МОЖЕ іноземець працювати навіть отримавши ВНП - потрібна робоча віза. В Грузії - може без ВНП і без Робочої візи.Взагалі мені відео подобається:
розумна людина. І методично, і пізнавально зроблено класно.
Уточнення: все відео знято на сході Анталії в районі, який дуже люблять росіяни - назва "Lara".
Для купівлі там житла - НЕ рекомендую: район розвивався 20 років тому, всі дома вже "не свіжі". Плотність росіян більша за плотність росіян в РФ. Крім того - весь час гучний шум від літаків - три термінали та декілька ЗПС - то не жарти... Кожні три хвилини - зліт літаків...
Рекомендую всім подивитися - думаєте ж, куди гроші інвестувати
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:14
Пане Флаймане - цього разу не буду дивитися.
Ваше попереднє відео та мої замітки щодо відео про Грузію викликало суттеві судоми, потоки звичного лайна та дурниць і українофоба, і українофіла. Ізраїльтянин навіть у Шаббат у порушення заповідей Талмуда писав, писав, писав та писав.
Вибачайте...
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Додано: Суб 08 січ, 2022 23:18
akurt написав:
Пане Флаймане - цього разу не буду дивитися.
Ваше попереднє відео та мої замітки щодо відео про Грузію викликало суттеві судоми, потоки звичного лайна та дурниць і українофоба, і українофіла. Ізраїльтянин навіть у Шаббат у порушення заповідей Талмуда писав, писав, писав та писав.
Вибачайте...
я ж для загалу, а не персонально пану акурту,
Хіхі
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