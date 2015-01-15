akurt написав:

пісчані

галечні

Взагалі мені відео подобається:

Пане Флаймане - а ось подивимося, дякую, навіть цікаво...Запишу тільки те, де можливим є зауваження про неточну інформацію.Там на 02:00 він дає неточну інформацію щодо оформлення ВНП в Туреччині за Договором оренди: ніякої "прописки" не потрібно, і взагалі нічого не змінилося. Для оформлення ВНП за Договором оренди квартири - як і раніше - потрібним є тільки сам Договір оренди квартири і більше нічого.На 03:00 щодо цін на оренду квартир в Анталії вірна інформація: за 300-350 доларів на місяць - це десь 4 200 лір - ви знайдете тільки те, про що автор відео і розказує. Взагалі оренда квартир подорожчала. Це і логчіно, бо зросли і ціна квартир, і попит.Важливі моменти з 07:00 по 09:00 щодо клімату - рекомендую уважно подивитися - моря в Батумі ви не побачите. І "сезон" - 3 місяця в році.З 10:00 про грузинську кухню: немає питань, все вірно. Турецька кухня більш проста та більш прагматична.Під час розповіді він декілька разів помиляється щодо населення Батумі, Аланії та Анталії.Населення Аланії - вдвічі більше за Батумі - 330 000 мешканців (постійних).Аланія за класифікацію Туреччини - це село провінції Анталія. Хоча і 330 000 мешканців.Анталія - центр провінції Анталія з ОФІЦІЙНИМ населенням 2 450 000 постійних ("прописаних") мешканців (за даними за 2020 рік, даних за підсумками 2021 року ще не бачив - обіцяли оприлюднити в січні 2022).На 14:50 треба уточнити:пляжі - як він говорить, "безкінечні пляжі" (правда) - на схід від центра міста Анталія, а пляжи- на захід від центра міста. Про ці пляжі він чомусь не згадує, а вони більші за довжиною.На 19:15 він дає неточну інформацію щодо ВНП: іноземець отримує ВНП (навіть за орендою квартири) не на 1 рік, а на 2 роки. В Грузії українець дійсно може жити 360 днів в році без оформлення ВНП.А ось далі цікаве: в Туреччині НЕ МОЖЕ іноземець працювати навіть отримавши ВНП - потрібна робоча віза. В Грузії - може без ВНП і без Робочої візи.розумна людина. І методично, і пізнавально зроблено класно.Уточнення: все відео знято на сході Анталії в районі, який дуже люблять росіяни - назва "Lara".Для купівлі там житла - НЕ рекомендую: район розвивався 20 років тому, всі дома вже "не свіжі". Плотність росіян більша за плотність росіян в РФ. Крім того - весь час гучний шум від літаків - три термінали та декілька ЗПС - то не жарти... Кожні три хвилини - зліт літаків...Рекомендую всім подивитися -- ось вам незалежний експерт.