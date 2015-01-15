Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%. Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів. А можна було ось так просто... Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки. Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит".
BIGor написав:Кому цікава аналітика по Варшаві - за 21 рік доля угод на ринку нерухомості за кредитні кошти виросла з 50% до 70% (видно люди не тягнуть куплять за заощадження), а тим самим облікова ставка виросла з 0.1% до 2.25%. Тобто виросла частка покупців за кредитні кошти - а після цього кредитні кошти стали дорожчати.
Не розказуйте про це ізраїльтянину, що так можна було - взяти готове в кредит - він мало що без квартири сидить в кібуці, ще й без зембів. А можна було ось так просто... Про кредитні варіанти в Польщі я написав на цій гілці днів з три тому - наші українці, що мешкають в Туреччині, спочатку відправили сина на навчання у Варшаву - той закінчив - вже працює рік чи два за фахом - орендує кавалірку - але навесні хочуть взяти у Варшаві 2-к за ціною в діапазоні 150 000 - 170 000 доларів в кредит на 30 років. Перший внесок в 10% - дадуть батьки. Так і сказали: "Гріх не взяти - враховуючи такі смішні відсотки - сину - в кредит".
Це все вірно, але якщо раніше облікова буда 0,1% + інтерес банку нехай 2% - весь кредит 2,1% і на суму 150 000 дол. І порівняйте нову облікову ставку 2,25 + 2% інтересу = 4,25% і це за суму 150 000 дол. Вартість кредиту зросла в два рази, так само як і вартість щомісячного обслуговування. Будемо дивитись як вплине...
Все ви вірно говорите і рахуєте, але однаково відсотки в Польщі прямо смішні. І люди вірно роблять, що будуть брати квартиру у Варшаві. "Розклад" суперовий: батько+мати+донечка мешкають в Туреччині, синок - у Варшаві. Прилітає регулярно до батьків на Середземне море. Так що нехай син, якому батьки допоможуть взяти в кредит квартиру, краще у Варшаві живе та працює...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 січ, 2022 23:10, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане - а ось подивимося, дякую, навіть цікаво... Запишу тільки те, де можливим є зауваження про неточну інформацію.
Там на 02:00 він дає неточну інформацію щодо оформлення ВНП в Туреччині за Договором оренди: ніякої "прописки" не потрібно, і взагалі нічого не змінилося. Для оформлення ВНП за Договором оренди квартири - як і раніше - потрібним є тільки сам Договір оренди квартири і більше нічого.
На 03:00 щодо цін на оренду квартир в Анталії вірна інформація: за 300-350 доларів на місяць - це десь 4 200 лір - ви знайдете тільки те, про що автор відео і розказує. Взагалі оренда квартир подорожчала. Це і логчіно, бо зросли і ціна квартир, і попит. Важливі моменти з 07:00 по 09:00 щодо клімату - рекомендую уважно подивитися - моря в Батумі ви не побачите. І "сезон" - 3 місяця в році. З 10:00 про грузинську кухню: немає питань, все вірно. Турецька кухня більш проста та більш прагматична. Під час розповіді він декілька разів помиляється щодо населення Батумі, Аланії та Анталії. Населення Аланії - вдвічі більше за Батумі - 330 000 мешканців (постійних). Аланія за класифікацію Туреччини - це село провінції Анталія. Хоча і 330 000 мешканців. Анталія - центр провінції Анталія з ОФІЦІЙНИМ населенням 2 450 000 постійних ("прописаних") мешканців (за даними за 2020 рік, даних за підсумками 2021 року ще не бачив - обіцяли оприлюднити в січні 2022). На 14:50 треба уточнити: пісчані пляжі - як він говорить, "безкінечні пляжі" (правда) - на схід від центра міста Анталія, а пляжи галечні - на захід від центра міста. Про ці пляжі він чомусь не згадує, а вони більші за довжиною. На 19:15 він дає неточну інформацію щодо ВНП: іноземець отримує ВНП (навіть за орендою квартири) не на 1 рік, а на 2 роки. В Грузії українець дійсно може жити 360 днів в році без оформлення ВНП. А ось далі цікаве: в Туреччині НЕ МОЖЕ іноземець працювати навіть отримавши ВНП - потрібна робоча віза. В Грузії - може без ВНП і без Робочої візи.
Взагалі мені відео подобається: розумна людина. І методично, і пізнавально зроблено класно. Уточнення: все відео знято на сході Анталії в районі, який дуже люблять росіяни - назва "Lara". Для купівлі там житла - НЕ рекомендую: район розвивався 20 років тому, всі дома вже "не свіжі". Плотність росіян більша за плотність росіян в РФ. Крім того - весь час гучний шум від літаків - три термінали та декілька ЗПС - то не жарти... Кожні три хвилини - зліт літаків...
Рекомендую всім подивитися - думаєте ж, куди гроші інвестувати - ось вам незалежний експерт.
Пане Флаймане - цього разу не буду дивитися. Ваше попереднє відео та мої замітки щодо відео про Грузію викликало суттеві судоми, потоки звичного лайна та дурниць і українофоба, і українофіла. Вибачайте... не буду дивитися...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 08 січ, 2022 23:25, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Флаймане - цього разу не буду дивитися. Ваше попереднє відео та мої замітки щодо відео про Грузію викликало суттеві судоми, потоки звичного лайна та дурниць і українофоба, і українофіла. Ізраїльтянин навіть у Шаббат у порушення заповідей Талмуда писав, писав, писав та писав. Вибачайте...
я ж для загалу, а не персонально пану акурту, Хіхі
Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився... Ось побачите, що таке "загал"... Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...
akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився... Ось побачите, що таке "загал"... Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...
і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті
МОЛНИЯ!!!Новый год наступил и все проснулись в НОВОЙ Турции. Реальность такова, что ПОДОРОЖАЛО ВСЁ И ВСЯ. Тарифы на электричество увеличились в 2 раза. Газ на 25%, транспорт на 36%, такси на 25%, алкоголь на 50 %. Также увеличились налоги на НЕДВИЖИМОСТЬ, медицину, а цены в магазинах не падают после курса 18 лир за доллар. https://youtu.be/JuQI6RWDMi8
P.S. И только наш турецкий инвештор, этого не видит и молчит как рыба, в то время как российские пенсионеры экспаты медленно но верно превращаются в голодранцев на чужбине.