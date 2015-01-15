RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:49

  flyman написав:
  akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...

і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5693
З нами з: 19.09.10
Подякував: 959 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 458459460461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, investorkiev, Libo і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 880, 881, 882
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8813 1214039
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 11:04
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54828
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105994
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.