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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:49
flyman написав: akurt написав:
Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал
"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...
і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті
Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
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