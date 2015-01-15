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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:49

  flyman написав:
  akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...

і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:34

Правильна постановка питання. Ще питання: навіщо? В попередньому відео прямо сказано: з 4-х останніх сезонів три були невдалими. А море побачити: велика проблема і то море: не більше, ніж на 3 (три) місяці на рік.
Відповідь, мабуть, знає пан Флайман - автор «Клуба киеопутешествий».
Про багато чого скаже і аеропорт Батумі: 3-5 рейсів на добу: Мінськ, Ізраїль, Стамбул, Київ (або Львів, або Харків, або Запоріжжя - по 1-2 рейси на тиждень).
Цікаво, що українські перевізники типу SkyUP і Bees припиняють авіасполучення з 1 жовтня.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:45

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...

і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:14

  Faceless написав:
flyman написав:Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?

Не тільки. Клімат, диверсифікація, майбутнє...
Я собі в пам"яті закарбував засічку.
Це як з входом в ОВДП, через якийсь час може спрацювати трігер на підсвідомому рівні, як тільки зійдуться на небі зорі (багато "випадкових подій" відбуваєьться внаслідок налештування підсвідомої селекції/фільтрування вхідної інформації, згодом відновлючи флешбеки починаєш усвідомлювати ланцюг взаємопов"язаних ніби випадкових подій, і в якись момент здавалосьби несподіваний успішний успіх вимальовується як послідовний рух та досягнення цілі помимо явно виявленої волі)

Я можу навести багато прикладів з власного житття, коли фіксую, що мені щось потрібно, а через деякий час воно якби "само по собі" потрапляє до тебе як подарунок долі.

В цьому ніби є якась містика, але я більше схильний до того, що силою думок можна матеріалізувати багато чого.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:23

  Faceless написав:
flyman написав:
  BIGor написав:Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?
Якщо для IT - то там з Дія-Сіті йде умова о неконкуренції, заборона ЗЕД і усілякі інші "ніштяки" від зелебобіків.
BIGor
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  #<1 ... 458459460461
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