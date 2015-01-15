RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 458459460461
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:49

  flyman написав:
  akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...

і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5692
З нами з: 19.09.10
Подякував: 958 раз.
Подякували: 1252 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:34

Правильна постановка питання. Ще питання: навіщо? В попередньому відео прямо сказано: з 4-х останніх сезонів три були невдалими. А море побачити: велика проблема і то море: не більше, ніж на 3 (три) місяці на рік.
Відповідь, мабуть, знає пан Флайман - автор «Клуба киеопутешествий».
Про багато чого скаже і аеропорт Батумі: 3-5 рейсів на добу: Мінськ, Ізраїль, Стамбул, Київ (або Львів, або Харків, або Запоріжжя - по 1-2 рейси на тиждень).
Цікаво, що українські перевізники типу SkyUP і Bees припиняють авіасполучення з 1 жовтня.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:45

  BIGor написав:
  flyman написав:
  akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився...
Ось побачите, що таке "загал"...
Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...

і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30942
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7427 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:14

  Faceless написав:
flyman написав:Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?

Не тільки. Клімат, диверсифікація, майбутнє...
Я собі в пам"яті закарбував засічку.
Це як з входом в ОВДП, через якийсь час може спрацювати тригер на підсвідомому рівні, як тільки зійдуться на небі зорі (багато "випадкових подій" відбувається внаслідок налаштування підсвідомої селекції/фільтрування вхідної інформації, згодом відновлюючи флешбеки починаєш усвідомлювати ланцюг взаємопов"язаних ніби випадкових подій, і, в якийсь момент, здавалося б несподіваний успішний успіх, вимальовується як послідовний рух та досягнення цілі помимо явно виявленої волі):
"нова ідея":
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
і її флешбек:
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/blog-post.html

Я можу навести багато прикладів з власного життя, коли фіксую, що мені щось потрібно, а через деякий час воно якби "само по собі" потрапляє до тебе як подарунок долі.

В цьому ніби є якась містика, але я більше схильний до того, що силою думок можна матеріалізувати багато чого.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 січ, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27591
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1365 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:46

Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.”
Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6499
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.”
Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».

Не можу посягати на чужу славу, ви цитуєте Флая
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30942
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 7427 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:50

Пару місяців тому, мій близький товариш, в черговий раз літав в Батумі погуляти просто "за копійки", порівняно із нашими цінами звичайно. По приїзду був дуже задоволений бурхливим віпочинком з піснями та танцями, в найкращих ресторанах на набережній, а також супердешевим готелем "Хілтон", за символічні 100$ на добу :!:

P.S Між іншим пропонував мені навіть на пенсію, продати квартири в Ізраїлі та переїхати туди у статусі "Патріарх всія Батумі" :lol:. Каже, що це набагато краще ніж якась там ЗАДРИПАНА Анталія. :wink:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 789
З нами з: 04.06.19
Подякував: 192 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 458459460461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 880, 881, 882
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8817 1214608
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 20:27
vasilii
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54832
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 105996
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.