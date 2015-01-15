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akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився... Ось побачите, що таке "загал"... Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...
і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті
Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
Правильна постановка питання. Ще питання: навіщо? В попередньому відео прямо сказано: з 4-х останніх сезонів три були невдалими. А море побачити: велика проблема і то море: не більше, ніж на 3 (три) місяці на рік. Відповідь, мабуть, знає пан Флайман - автор «Клуба киеопутешествий». Про багато чого скаже і аеропорт Батумі: 3-5 рейсів на добу: Мінськ, Ізраїль, Стамбул, Київ (або Львів, або Харків, або Запоріжжя - по 1-2 рейси на тиждень). Цікаво, що українські перевізники типу SkyUP і Bees припиняють авіасполучення з 1 жовтня.
akurt написав:Я так написав, тому що реально дивився виставлене вами попереднє відео і думаю, що - крім мене - ваше попереднє відео про Грузію ніхто і не дивився... Ось побачите, що таке "загал"... Я-то в Грузіії бував багато разів та можу хоч трохи судити...
і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті
Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії. Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі. Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ). Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
flyman написав:і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті
Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?
Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії. Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі. Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ). Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
flyman написав:Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії. Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі. Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ). Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?
Не тільки. Клімат, диверсифікація, майбутнє... Я собі в пам"яті закарбував засічку. Це як з входом в ОВДП, через якийсь час може спрацювати тригер на підсвідомому рівні, як тільки зійдуться на небі зорі (багато "випадкових подій" відбувається внаслідок налаштування підсвідомої селекції/фільтрування вхідної інформації, згодом відновлюючи флешбеки починаєш усвідомлювати ланцюг взаємопов"язаних ніби випадкових подій, і, в якийсь момент, здавалося б несподіваний успішний успіх, вимальовується як послідовний рух та досягнення цілі помимо явно виявленої волі): "нова ідея": https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html і її флешбек: https://fi202x.blogspot.com/2021/01/blog-post.html
Я можу навести багато прикладів з власного життя, коли фіксую, що мені щось потрібно, а через деякий час воно якби "само по собі" потрапляє до тебе як подарунок долі.
В цьому ніби є якась містика, але я більше схильний до того, що силою думок можна матеріалізувати багато чого.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 січ, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.” Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».
akurt написав:Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.” Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».
Пару місяців тому, мій близький товариш, в черговий раз літав в Батумі погуляти просто "за копійки", порівняно із нашими цінами звичайно. По приїзду був дуже задоволений бурхливим віпочинком з піснями та танцями, в найкращих ресторанах на набережній, а також супердешевим готелем "Хілтон", за символічні 100$ на добу
P.S Між іншим пропонував мені навіть на пенсію, продати квартири в Ізраїлі та переїхати туди у статусі "Патріарх всія Батумі" . Каже, що це набагато краще ніж якась там ЗАДРИПАНА Анталія.