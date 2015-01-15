|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 січ, 2022 00:25
flyman написав:
У відео із Батумі, інфа що їжа дешевша на третину і більше, смачніша, різноманітніша, і є свинина, і міцний алкоголь можна.
й православні скрізь
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6451
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1254 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8817
|1214796
|
|
|241
|54835
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|105996
|