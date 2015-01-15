Frant Про ГЕНІАЛЬНІСТЬ акурта кажете??? Ви мене дуже розсмішили сьогодні із самого ранку. Учора на короновірусній гілці як раз порівнювали одного відомого персонажа ( апологета антиваксів, що при першій можливості побіг вколотись файзером ) із Єйнштейном,Галілеєм,Ньютоном, да Вінче і т.д. Дивно що про нашого турецького генія інвештицій не згадали...
До речі обидвох вищезгаданних форумчан об'єднує така спільна риса, як ображати співрозмовників, майже у кожному пості, із використанням таких епітетів як : баран, хамло, тупий, брехун, безхатченко, голий, босий, та інші.