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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 січ, 2022 08:53
Frant
Про ГЕНІАЛЬНІСТЬ акурта кажете??? Ви мене дуже розсмішили сьогодні із самого ранку.
Учора на короновірусній гілці як раз порівнювали одного відомого персонажа ( апологета антиваксів, що при першій можливості побіг вколотись файзером ) із Єйнштейном,Галілеєм,Ньютоном, да Вінче і т.д. Дивно що про нашого турецького генія інвештицій не згадали...
До речі обидвох вищезгаданних форумчан об'єднує така спільна риса, як ображати співрозмовників, майже у кожному пості, із використанням таких епітетів як : баран, хамло, тупий, брехун, безхатченко, голий, босий, та інші.
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roberto dark
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:31
Саме цікаве полягає в тому, що в єдиному пориві на Фінансовому порталі України сплелися київський українофіл і ізраїльський українофоб.
Зранку до вечора обговорюють труси акурта.
Прикольно до безтями.
Але це добре: всім форумчанам наука не робити помилок в інвестиціях, а то можна отримати психічно-фінансову травму та перетворитися або в Франта, або - перехрестимося - в роберто - по Фрейду - dark’a.
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akurt
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Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41
akurt написав:
Але це добре: всім форумчанам наука не робити помилок в інвестиціях
Звісно, не варто конвертувати доляри чи євро в валюту країн третього світу і класти на депозит під 10%. Тому що наслідки відомі.
roberto dark написав:
До речі обидвох вищезгаданних форумчан об'єднує така спільна риса, як ображати співрозмовників, майже у кожному пості, із використанням таких епітетів як : баран, хамло, тупий, брехун, безхатченко, голий, босий, та інші.
Схоже, що наш пан екс-доцент спілкувався з студентами, з використанням цього лексикону.
І тут продовжує)))
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Frant
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