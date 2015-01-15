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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 08:53

Frant Про ГЕНІАЛЬНІСТЬ акурта кажете??? Ви мене дуже розсмішили сьогодні із самого ранку. :D Учора на короновірусній гілці як раз порівнювали одного відомого персонажа ( апологета антиваксів, що при першій можливості побіг вколотись файзером ) із Єйнштейном,Галілеєм,Ньютоном, да Вінче і т.д. Дивно що про нашого турецького генія інвештицій не згадали...:lol:
До речі обидвох вищезгаданних форумчан об'єднує така спільна риса, як ображати співрозмовників, майже у кожному пості, із використанням таких епітетів як : баран, хамло, тупий, брехун, безхатченко, голий, босий, та інші.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:31

Саме цікаве полягає в тому, що в єдиному пориві на Фінансовому порталі України сплелися київський українофіл і ізраїльський українофоб.
Зранку до вечора обговорюють труси акурта.
Прикольно до безтями.
Але це добре: всім форумчанам наука не робити помилок в інвестиціях, а то можна отримати психічно-фінансову травму та перетворитися або в Франта, або - перехрестимося - в роберто - по Фрейду - dark’a.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 12:41

  akurt написав:Але це добре: всім форумчанам наука не робити помилок в інвестиціях

Звісно, не варто конвертувати доляри чи євро в валюту країн третього світу і класти на депозит під 10%. Тому що наслідки відомі.
  roberto dark написав:До речі обидвох вищезгаданних форумчан об'єднує така спільна риса, як ображати співрозмовників, майже у кожному пості, із використанням таких епітетів як : баран, хамло, тупий, брехун, безхатченко, голий, босий, та інші.

Схоже, що наш пан екс-доцент спілкувався з студентами, з використанням цього лексикону.
І тут продовжує)))
Frant
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  #<1 ... 459460461462
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