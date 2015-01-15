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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 459460461462>
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:і на сон грядущий, про податковий рай, думаю Бігору буде цікаво з огляду на Дію сіті

Який сенс міняти країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення на країну з війсковим конфліктом, корупцією і з частиною проросійського населення заради кількох відсотків?

Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 18:14

  Faceless написав:
flyman написав:Покищо нема змісту, але колись появиться. Наразі дельта на ЄП ФОП 4%, тобто з кожної $1000 доходу виходить $40 економії.
Для гіг контракторів це буде $55 (1.5% ВЗ) з кожної тисячі.
Для сінйорської з.п. в $5000 за місяць дельта на податках $200 ($275 із ВЗ).
Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.
Заради 200 баксів?

Не тільки. Клімат, диверсифікація, майбутнє...
Я собі в пам"яті закарбував засічку.
Це як з входом в ОВДП, через якийсь час може спрацювати тригер на підсвідомому рівні, як тільки зійдуться на небі зорі (багато "випадкових подій" відбувається внаслідок налаштування підсвідомої селекції/фільтрування вхідної інформації, згодом відновлюючи флешбеки починаєш усвідомлювати ланцюг взаємопов"язаних ніби випадкових подій, і, в якийсь момент, здавалося б несподіваний успішний успіх, вимальовується як послідовний рух та досягнення цілі помимо явно виявленої волі):
"нова ідея":
https://fi202x.blogspot.com/2021/12/50-000.html
і її флешбек:
https://fi202x.blogspot.com/2021/01/blog-post.html

Я можу навести багато прикладів з власного життя, коли фіксую, що мені щось потрібно, а через деякий час воно якби "само по собі" потрапляє до тебе як подарунок долі.

В цьому ніби є якась містика, але я більше схильний до того, що силою думок можна матеріалізувати багато чого.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 09 січ, 2022 18:26, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:46

Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.”
Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:47

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.”
Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».

Не можу посягати на чужу славу, ви цитуєте Флая
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 20:50

Пару місяців тому, мій близький товариш, в черговий раз літав в Батумі погуляти просто "за копійки", порівняно із нашими цінами звичайно. По приїзду був дуже задоволений бурхливим віпочинком з піснями та танцями, в найкращих ресторанах на набережній, а також супердешевим готелем "Хілтон", за символічні 100$ на добу :!:

P.S Між іншим пропонував мені навіть на пенсію, продати квартири в Ізраїлі та переїхати туди у статусі "Патріарх всія Батумі" :lol:. Каже, що це набагато краще ніж якась там ЗАДРИПАНА Анталія. :wink:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:32

  roberto dark написав:Пару місяців тому, мій близький товариш, в черговий раз літав в Батумі погуляти просто "за копійки", порівняно із нашими цінами звичайно. По приїзду був дуже задоволений бурхливим віпочинком з піснями та танцями, в найкращих ресторанах на набережній, а також супердешевим готелем "Хілтон", за символічні 100$ на добу :!:

P.S Між іншим пропонував мені навіть на пенсію, продати квартири в Ізраїлі та переїхати туди у статусі "Патріарх всія Батумі" :lol:. Каже, що це набагато краще ніж якась там ЗАДРИПАНА Анталія. :wink:

Кому - задрипана, а кому - за щастя там жити! Один місцевий фрукт розповідав, що там зовсім, зовсім дешеві продукти! "Кому і кобила - наречена!"
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 22:36

  Frant написав:
  roberto dark написав:Пару місяців тому, мій близький товариш, в черговий раз літав в Батумі погуляти просто "за копійки", порівняно із нашими цінами звичайно. По приїзду був дуже задоволений бурхливим віпочинком з піснями та танцями, в найкращих ресторанах на набережній, а також супердешевим готелем "Хілтон", за символічні 100$ на добу :!:

P.S Між іншим пропонував мені навіть на пенсію, продати квартири в Ізраїлі та переїхати туди у статусі "Патріарх всія Батумі" :lol:. Каже, що це набагато краще ніж якась там ЗАДРИПАНА Анталія. :wink:

Кому - задрипана, а кому - за щастя там жити! Один місцевий фрукт розповідав, що там зовсім, зовсім дешеві продукти! "Кому і кобила - наречена!"

У відео із Батумі, інфа що їжа дешевша на третину і більше, смачніша, різноманітніша, і є свинина, і міцний алкоголь можна.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 00:25

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:У відео із Батумі, інфа що їжа дешевша на третину і більше, смачніша, різноманітніша, і є свинина, і міцний алкоголь можна.
й православні скрізь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 07:21

  Faceless написав:
akurt написав:Класні слова від Faceless: “Моя думка, починаючи від $5000 місячного доходу вже можна думати пакувати чемодани в Грузію.”
Тобто, якщо маєш 195000/(12*27,3) =595$ на місяць, то краще дивитися «Клуб кинопутешествий».

Не можу посягати на чужу славу, ви цитуєте Флая


Ха! Точно! Там аж три вкладених цитати у Вашему повідомленні! Я й не встановив точно авторство… Схибив… Вибачаюсь. Я й гадки не мав, що Флайман щось може вірно порахувати.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:32

Пане Франте, класно вас ізраїльтянин «розвів» - в моєму лексиконі ЖОДНОГО РАЗУ НЕ ЗАСТОСОВУВАЛИСЯ слова «баран», «тупий», «хамло» і «брехун». НІКОЛИ ЖОДНОГО РАЗУ!!!
Слово «безхатченко» з 11-ти томного Академічного словника української мови, можливо я колись і вживав десь. Ізраїльтянин навряд чи колись знав про існування такого словника.
Таким чином, вас, пане Франте, розвели, як кошеня: я таких слів не вживав. Жодного разу. Ніколи в жодному повідомленні. То в день Шаббату пан роберто використовує для тих, хто порадив йому шекелі Ізраіля вкласти в покинуту недобудову в одному з малих міст одного з районів Київської області.
Класно він вас! Зачьотно!
Пане роберто! П‘ять балів! Класно ви його!
akurt
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