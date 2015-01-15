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Додано: Пон 10 січ, 2022 15:09
Тільки слово безхатченко - десь, колись вживав? Так само десь.., колись.. можливо і інші епітети, або їм подібні проскакували? Як би там не було, але лексикон та стиль спілкування ( колгоспний) у наших висококультурних добродіїв - один і той самий Панові Франту, як людині, яка більше мене обізнана з творчістю акурта, очевидно видніше, наскільки я його там "НАМАХАВ" ( у перекладі із мови акурта - обдурив)
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:29
Роберто! Вашей активности с 6 марта 2021 года - когда Вы отказались финансировать бригаду рукопопых в попытке создать из шекелей, инвестированных в в 2019 в недострои в Украине, уютное теплое гнездышко, можно просто поражаться.
Приятно, что Вам удалось определить врага своих ошибок в инвестициях.
Замечу ради справедливости:
- ЭТО НЕ Я УГОВОРИЛ ВАС инвестировать в 2019 году заработанное в брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области.
- ЭТО НЕ я рекомендовал Вам придумать способ "Ремонт квартиры по Вайберу, сидя в Израиле". Это уважения достойно и патентованию. Я бы никогда до такой глупости не додумался.
- ЭТО НЕ я советовал Вам осенью 2019 перечислить бригаде рукопопых 1800$ на "Расчеты по определению количества цемента на стяжку". Там нечего считать...
- ЭТО НЕ я советовал Вам отослать еще 2700$ бригаде рукопопых на закупку мешков с цементом в расфасовке по 25 кг.
- ЭТО НЕ Я делал вам расчет о необходимости завести в квартиру песка объемом в 3 двадацатитонника на перечисленные рукеопопым 3400$.
- ЭТО НЕ Я советовал Вам выгнать рукопопых из объекта инвестиций 6 марта 2021 года - глядишь, не на Йом ха-Ацмаут, так хоть к Шмини Ацерет бы стяжку все же сделали да начали штробить стены...
Но мне приятно, что Вы так много внимания в своей жизни уделяете мне лично.
Все-так жизнь в Израиле проходит не зря...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 10 січ, 2022 19:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:35
Курс доллара к лире 13.90
Приятно услышать комплимент от "гения инвестирования" на депо 10 000 $ в лирах по курсу 6.7 под 18% в феврале 2021 года и в неликвид из говна и палок, в епенях Анталии, в стране с экономикой, которая катится в пропасть. Благодарю и аллилуйя!!!
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:49
Так, пане роберто, Вам в Ізраїлі так НЕ жити і НЕ туди ви інвестували ізраїльські шекелі: повезло тільки Франту: за декілька тижнів реконструйовану лінію трамвая на вулиці Алматинській (це лівий берег, саме там, де розташовані всі синагоги Києва) запустять.
Це забезпечить пряме транспортне сполучення мешканців ДВРЗ (звідти випрошує у форумчан пусті пляшки з-під йогурта пан Франт) і Дніпровського району - з іншими районами міста та Святошино-Броварською лінією метрополітену.
Ви черговий раз не вгадали.
І вкладення не ті, і вкладення не туди, і друзі не ті, і країна не та, і вороги (тобто, я) не ті, і інвестиції не туди... Буває...
Всі вчаться. Перехрестимося...
P.S. "Если ошибся, стань первым, кто об этом скажет...(Талмуд. Бава Кама, 92б).
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