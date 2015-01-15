Додано: Пон 10 січ, 2022 15:29

Роберто! Вашей активности с 6 марта 2021 года - когда Вы отказались финансировать бригаду рукопопых в попытке создать из шекелей, инвестированных в в 2019 в недострои в Украине, уютное теплое гнездышко, можно просто поражаться.

Приятно, что Вам удалось определить врага своих ошибок в инвестициях.



Замечу ради справедливости:

- ЭТО НЕ Я УГОВОРИЛ ВАС инвестировать в 2019 году заработанное в брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области.

- ЭТО НЕ я рекомендовал Вам придумать способ "Ремонт квартиры по Вайберу, сидя в Израиле". Это уважения достойно и патентованию. Я бы никогда до такой глупости не додумался.

- ЭТО НЕ я советовал Вам осенью 2019 перечислить бригаде рукопопых 1800$ на "Расчеты по определению количества цемента на стяжку". Там нечего считать...

- ЭТО НЕ я советовал Вам отослать еще 2700$ бригаде рукопопых на закупку мешков с цементом в расфасовке по 25 кг.

- ЭТО НЕ Я делал вам расчет о необходимости завести в квартиру песка объемом в 3 двадацатитонника на перечисленные рукеопопым 3400$.

- ЭТО НЕ Я советовал Вам выгнать рукопопых из объекта инвестиций 6 марта 2021 года - глядишь, не на Йом ха-Ацмаут, так хоть к Шмини Ацерет бы стяжку все же сделали да начали штробить стены...

Но мне приятно, что Вы так много внимания в своей жизни уделяете мне лично.

Все-так жизнь в Израиле проходит не зря...