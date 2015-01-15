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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:09
Тільки слово безхатченко - десь, колись вживав? Так само десь.., колись.. можливо і інші епітети, або їм подібні проскакували? Як би там не було, але лексикон та стиль спілкування ( колгоспний) у наших висококультурних добродіїв - один і той самий Панові Франту, як людині, яка більше мене обізнана з творчістю акурта, очевидно видніше, наскільки я його там "НАМАХАВ" ( у перекладі із мови акурта - обдурив)
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:29
Роберто! Вашей активности с 6 марта 2021 года - когда Вы отказались финансировать бригаду рукопопых в попытке создать из шекелей, инвестированных в в 2019 в недострои в Украине, уютное теплое гнездышко, можно просто поражаться.
Приятно, что Вам удалось определить врага своих ошибок в инвестициях.
Замечу ради справедливости:
- ЭТО НЕ Я УГОВОРИЛ ВАС инвестировать в 2019 году заработанное в брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области.
- ЭТО НЕ я рекомендовал Вам придумать способ "Ремонт квартиры по Вайберу, сидя в Израиле". Это уважения достойно и патентованию. Я бы никогда до такой глупости не додумался.
- ЭТО НЕ я советовал Вам осенью 2019 перечислить бригаде рукопопых 1800$ на "Расчеты по определению количества цемента на стяжку". Там нечего считать...
- ЭТО НЕ я советовал Вам отослать еще 2700$ бригаде рукопопых на закупку мешков с цементом в расфасовке по 25 кг.
- ЭТО НЕ Я делал вам расчет о необходимости завести в квартиру песка объемом в 3 двадацатитонника на перечисленные рукеопопым 3400$.
- ЭТО НЕ Я советовал Вам выгнать рукопопых из объекта инвестиций 6 марта 2021 года - глядишь, не на Йом ха-Ацмаут, так хоть к Шмини Ацерет бы стяжку все же сделали да начали штробить стены...
Но мне приятно, что Вы так много внимания в своей жизни уделяете мне лично.
Все-так жизнь в Израиле проходит не зря...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 10 січ, 2022 19:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 10 січ, 2022 15:35
Курс доллара к лире 13.90
Приятно услышать комплимент от "гения инвестирования" на депо 10 000 $ в лирах по курсу 6.7 под 18% в феврале 2021 года и в неликвид из говна и палок, в епенях Анталии, в стране с экономикой, которая катится в пропасть. Благодарю и аллилуйя!!!
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:49
Так, пане роберто, навіть важко собі уявити розміри тієї психо-фінансової торавми, які отримав мешканець Ізраїля, інвестувавши восени 2019 року всі наявні кошти в покинуту недобудову в степах України.
Ще або хоч якесь готове житло - а так дійсно: холодні зимові стіни із вітром...
Всі вчаться. Перехрестимося...
P.S. "Если ошибся, стань первым, кто об этом скажет...(Талмуд. Бава Кама, 92б).
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 00:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 10 січ, 2022 22:32
Вот здесь я пожалуй первый раз с акуртом соглашусь. Слишком много внимания человеку, в котором дурного НАМНОГО больше чем хорошего.
P/S Постараюсь впредь исправить сей недостаток...Покойтесь с миром как говориться..
Додано: Вів 11 січ, 2022 14:36
Солнце, +20, дорожка для бега вдоль моря, дешёвый абибас, 2 км от моря в 41 квадрате и калькулятор - финансовая жизнь описана верно? )))
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:32
Верно только то, что вы ошибаетесь - ну, как всегда.
Эти дни в Анталии пасмурные и дождливые - вчера было то, чего никогда НЕ бывает в Украине - дождь, гром и молнии. Это вчера.
Сейчас в 16-30 тоже идет мелкий дождик. +11.
Прогнозируют на неделю вперед то +13, то +14. Ночью падение температуры до +7.
Январь, однако...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:41
Никогда раньше температура балкона не опускалась ниже +20, даже зимой, и вот опять...)))))
Додано: Вів 11 січ, 2022 15:59
Вы как всегда - я даже удивляюсь - ошибаетесь. Я просто стесняюсь сказать в отношении женщины слова "нагло лжете". Это было бы неприлично.
Я писал, что утром в главной комнате моей квартиры 1+1 при неработающем отоплении ЗИМОЙ никогда не было ниже +19.
Это правда.
Вечером на три часа и утром на пару часов включаю кондиционер - фирма LG, инверторного типа. Рекомендую.
Сейчас - кстати - НЕ работает - нет необходимости.
Горячая вода в эти дождливые дни - не от солнечного коллектора на крыше дома. От бройлера.
Благо электроэнергия дешёвая: ниже 10 центов за 1 кВтчас.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 січ, 2022 16:01
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