Додано: Вів 11 січ, 2022 17:14

Вот видите, все отлично: ваше посещение Финансового форума Украины приносит позитивный результат: Вы уже научились если не считать на калькуляторе, то хоть сравнивать цифры.

Действительно: правда, так и есть: элеткроэнергия практически во всех странах мира дороже, чем в Украине (по необъяснимой причине самая дешевая в Европе - нет страны, в которой было бы дешевле, чем 1.68 гривен за 1 кВтчас).

В Турции - стране, которая НЕ держит атомные станции в 30 км от столицы, вообще АЭС НЕ имеет, НЕ закупает электроэнергию у стран-агрессоров, электроэнергия - одна из самых дешёвых в Европе, но дороже Украины.

Турция в основном импортирует электрическую энергию и цена держится стабильно на уровне 10 центов за 1 кВтчас.

Вот видите, как все отлично.

Если Вы не в состоянии заработать себе на горячую воду - нужно лучше и больше работать. Все просто.



А так Вы правы: в дни отсутствия солнца я переключаю подачу воды от солнечного коллектора на крыше на подачу горячей воды от электрического водонагревателя. Все очень просто.