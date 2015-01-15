RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:37

  akurt написав:
  stm написав:Никогда раньше температура балкона не опускалась ниже +20, даже зимой, и вот опять...)))))

Вы как всегда - я даже удивляюсь - ошибаетесь. Я просто стесняюсь сказать в отношении женщины слова "нагло лжете". Это было бы неприлично.
Я писал, что утром в главной комнате моей квартиры 1+1 при неработающем отоплении ЗИМОЙ никогда не было ниже +19.
Это правда.
Вечером на три часа и утром на пару часов включаю кондиционер - фирма LG, инверторного типа. Рекомендую.
Сейчас - кстати - НЕ работает - нет необходимости.
Горячая вода в эти дождливые дни - не от солнечного коллектора на крыше дома. От бройлера.
Благо электроэнергия дешёвая: ниже 10 центов за 1 кВтчас.

О_о, в Туреччині кур доять
Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 16:47

Що там, пане Флаймане, сьогодні і не їли...
Курка мариться... бува...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:04

  akurt написав:
  stm написав:Никогда раньше температура балкона не опускалась ниже +20, даже зимой, и вот опять...)))))

Вы как всегда - я даже удивляюсь - ошибаетесь. Я просто стесняюсь сказать в отношении женщины слова "нагло лжете". Это было бы неприлично.
Я писал, что утром в главной комнате моей квартиры 1+1 при неработающем отоплении ЗИМОЙ никогда не было ниже +19.
Это правда.
Вечером на три часа и утром на пару часов включаю кондиционер - фирма LG, инверторного типа. Рекомендую.
Сейчас - кстати - НЕ работает - нет необходимости.
Горячая вода в эти НЕ солненчные дни - НЕ от солнечного коллектора на крыше дома. От бойлера.
Благо, что электроэнергия дешёвая: ниже 10 центов за 1 кВтчас.

Вода от бойлера, а не бесплатно? ))) И цена ниже 10 центов за 1кВтчас, украинцев "недообманывают" на ~63% при цене в 1,68грн... Мда... Вытаскиваете козырь с апельсиновой рощей под домом, уже должен быть сбор урожая по дороге домой )))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:14

Вот видите, все отлично: ваше посещение Финансового форума Украины приносит позитивный результат: Вы уже научились если не считать на калькуляторе, то хоть сравнивать цифры.
Действительно: правда, так и есть: элеткроэнергия практически во всех странах мира дороже, чем в Украине (по необъяснимой причине самая дешевая в Европе - нет страны, в которой было бы дешевле, чем 1.68 гривен за 1 кВтчас).
В Турции - стране, которая НЕ держит атомные станции в 30 км от столицы, вообще АЭС НЕ имеет, НЕ закупает электроэнергию у стран-агрессоров, электроэнергия - одна из самых дешёвых в Европе, но дороже Украины.
Турция в основном импортирует электрическую энергию и цена держится стабильно на уровне 10 центов за 1 кВтчас.
Вот видите, как все отлично.
Если Вы не в состоянии заработать себе на горячую воду - нужно лучше и больше работать. Все просто.

А так Вы правы: в дни отсутствия солнца я переключаю подачу воды от солнечного коллектора на крыше на подачу горячей воды от электрического водонагревателя. Все очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:17

  akurt написав:цена держится стабильно на уровне 10 центов за 1 кВтчас.
Чому ціна електроенергії - в американській валюті???
Невже турки постійно коригують вартість товарів і послуг, у відповідності з курсом турецької ліри???
  flyman написав:О_о, в Туреччині кур доять

голодні часи настають для любителів дешевих турецьких продуктів)))
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22549
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:19

Пане Франте - ну так як там - із словом "баран" розібралися?
Вдалося?
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 17:33, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:33

  akurt написав:Пане Франте - а як Ви вирішили питання з гарячою водою в тих 1-к квартирах, що куплені через рієлтора Тетяну в 2015 році?
Там же було встановлено газові неробочі проточні котли "Дніпро-2" - Ви - наскільки я пам"ятаю - здали їх на металолом.
Невже орендарі самі гріють воду каструлями або бойлером - пані stm - хоч і сусідка майже Ваша - але лаялася би на Вас за таке...

Так и у вас потребление энергии на уровне подвала Флая и это становится особенно странным в дождливые +11 и ночные до +7... ;) Прикинуто в уме, а не на калькуляторе, поэтому возможны небольшие погрешности )))) и как Акурт - гений инвестиций, говорит всегда только правду, без нелепых, но признаться весёлых в своей нелепости, нападений на форумчан сомневающихся в единственном рае на Земле - Анталии ))))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:36

Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так, как живёте.
За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас.
Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 16 евро.
Я в состязании заработать 16 евро, чтобы не экономить электрическую энергию.
Для Вас это дорого - не я виноват.
Старайтесь больше и качественней работать - не так примитивно, как на этом форуме.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6508
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2496 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:42

  akurt написав:Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так, как живёте.
За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас.
Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 16 евро.
Я в состязании заработать 16 евро, чтобы не экономить электрическую энергию.
Для Вас это дорого - не я виноват.
Старайтесь больше и качественней работать - не так примитивно, как на этом форуме.

92 грн за грудень, з них 57 за е.е., решту за доставку (х.з. що це таке, бідний РЛА щось придумав наколядувати)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27618
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 17:48

  akurt написав:Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так как живёте.
За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас.
Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 12 евро.
Я в состязании заработать 12 евро, чтобы не экономить электрическую энергию.
Для Вас это дорого - не я виноват.

Для меня посильно купить лосось по 24 евро/кг. Сорвать "нечейную" хурму просто потому что в Италии она находится рядом с домом. Купить суши сет в Украине за 1900грн и сыр за 670грн/кг. И не считать это инвестиционным успехом жизни ))) заплатить за квартиру в Украине, в декабре 2400грн или менее 100$ тоже хватает. Но инвестиции это немного другое, не? И вот тут инвестиционная Турция, с инвестиционным потенциалом, простому смертному говорит что? Депозит в лирах - это круто!
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3347
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 557 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 460461462463
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 882, 883, 884
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8834 1217134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 14:30
jump
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54867
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 106009
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (674)
11.01.2022 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.