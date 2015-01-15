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stm написав:Никогда раньше температура балкона не опускалась ниже +20, даже зимой, и вот опять...)))))
Вы как всегда - я даже удивляюсь - ошибаетесь. Я просто стесняюсь сказать в отношении женщины слова "нагло лжете". Это было бы неприлично. Я писал, что утром в главной комнате моей квартиры 1+1 при неработающем отоплении ЗИМОЙ никогда не было ниже +19. Это правда. Вечером на три часа и утром на пару часов включаю кондиционер - фирма LG, инверторного типа. Рекомендую. Сейчас - кстати - НЕ работает - нет необходимости. Горячая вода в эти дождливые дни - не от солнечного коллектора на крыше дома. От бройлера. Благо электроэнергия дешёвая: ниже 10 центов за 1 кВтчас.
stm написав:Никогда раньше температура балкона не опускалась ниже +20, даже зимой, и вот опять...)))))
Вы как всегда - я даже удивляюсь - ошибаетесь. Я просто стесняюсь сказать в отношении женщины слова "нагло лжете". Это было бы неприлично. Я писал, что утром в главной комнате моей квартиры 1+1 при неработающем отоплении ЗИМОЙ никогда не было ниже +19. Это правда. Вечером на три часа и утром на пару часов включаю кондиционер - фирма LG, инверторного типа. Рекомендую. Сейчас - кстати - НЕ работает - нет необходимости. Горячая вода в эти НЕ солненчные дни - НЕ от солнечного коллектора на крыше дома. От бойлера. Благо, что электроэнергия дешёвая: ниже 10 центов за 1 кВтчас.
Вода от бойлера, а не бесплатно? ))) И цена ниже 10 центов за 1кВтчас, украинцев "недообманывают" на ~63% при цене в 1,68грн... Мда... Вытаскиваете козырь с апельсиновой рощей под домом, уже должен быть сбор урожая по дороге домой )))))
Вот видите, все отлично: ваше посещение Финансового форума Украины приносит позитивный результат: Вы уже научились если не считать на калькуляторе, то хоть сравнивать цифры. Действительно: правда, так и есть: элеткроэнергия практически во всех странах мира дороже, чем в Украине (по необъяснимой причине самая дешевая в Европе - нет страны, в которой было бы дешевле, чем 1.68 гривен за 1 кВтчас). В Турции - стране, которая НЕ держит атомные станции в 30 км от столицы, вообще АЭС НЕ имеет, НЕ закупает электроэнергию у стран-агрессоров, электроэнергия - одна из самых дешёвых в Европе, но дороже Украины. Турция в основном импортирует электрическую энергию и цена держится стабильно на уровне 10 центов за 1 кВтчас. Вот видите, как все отлично. Если Вы не в состоянии заработать себе на горячую воду - нужно лучше и больше работать. Все просто.
А так Вы правы: в дни отсутствия солнца я переключаю подачу воды от солнечного коллектора на крыше на подачу горячей воды от электрического водонагревателя. Все очень просто.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 11 січ, 2022 17:17, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Пане Франте - а як Ви вирішили питання з гарячою водою в тих 1-к квартирах, що куплені через рієлтора Тетяну в 2015 році? Там же було встановлено газові неробочі проточні котли "Дніпро-2" - Ви - наскільки я пам"ятаю - здали їх на металолом. Невже орендарі самі гріють воду каструлями або бойлером - пані stm - хоч і сусідка майже Ваша - але лаялася би на Вас за таке...
Так и у вас потребление энергии на уровне подвала Флая и это становится особенно странным в дождливые +11 и ночные до +7... Прикинуто в уме, а не на калькуляторе, поэтому возможны небольшие погрешности )))) и как Акурт - гений инвестиций, говорит всегда только правду, без нелепых, но признаться весёлых в своей нелепости, нападений на форумчан сомневающихся в единственном рае на Земле - Анталии ))))
Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так, как живёте. За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас. Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 16 евро. Я в состязании заработать 16 евро, чтобы не экономить электрическую энергию. Для Вас это дорого - не я виноват. Старайтесь больше и качественней работать - не так примитивно, как на этом форуме.
akurt написав:Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так, как живёте. За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас. Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 16 евро. Я в состязании заработать 16 евро, чтобы не экономить электрическую энергию. Для Вас это дорого - не я виноват. Старайтесь больше и качественней работать - не так примитивно, как на этом форуме.
92 грн за грудень, з них 57 за е.е., решту за доставку (х.з. що це таке, бідний РЛА щось придумав наколядувати)
akurt написав:Я Вам как-то писал, что я НЕ виноват, что Вы живете так как живёте. За декабрь 2021 года у меня потребление электрической энергии 204 кВтчас. Заплатил - кажется - 178 лир или примерно 12 евро. Я в состязании заработать 12 евро, чтобы не экономить электрическую энергию. Для Вас это дорого - не я виноват.
Для меня посильно купить лосось по 24 евро/кг. Сорвать "нечейную" хурму просто потому что в Италии она находится рядом с домом. Купить суши сет в Украине за 1900грн и сыр за 670грн/кг. И не считать это инвестиционным успехом жизни ))) заплатить за квартиру в Украине, в декабре 2400грн или менее 100$ тоже хватает. Но инвестиции это немного другое, не? И вот тут инвестиционная Турция, с инвестиционным потенциалом, простому смертному говорит что? Депозит в лирах - это круто!