Додано: Вів 11 січ, 2022 18:06

Ну я рад, stm, что Вы можете позволить себе купить лосося. Спасибо за уточнение цены: сегодня как раз покупал:

- тушка лосося стоит 130 лир за 1 кг - 10 долларов кг;

- стейки лосося норвежского 170 лир кг - это чуть более 10 евро за 1 кг. Если точно, то 170/15,70=10.82 евро за 1 кг.

То есть Вы переплачиваете не в 2 раза, чуть больше. Это хорошо. Это уважения заслуживает. Кто-то за Ваш счет живет в Монако.

Тут некоторые на квартал покупают 2 (две) банки "Килька в томатном соусе" и это их спасает.



Я вот как-то не понимаю, уточните: что Вы от меня то хотите - взять Вас на содержание?

Так Вас вроде в 2019 в Италию брал сеньор Алессандро. В Калабрию.

Потом в 2020 - брал рыболов с Кукенквакенского моря - белая такая избушка рыболова - Вы ему еще приданое обещали - Вы сами рассказывали на всю Украину, как будете перевозить приданое... Тогда еще вся Украине подсчитала, что блок в 80 000 евро купюрами - я уж позабыл - в 100 евро, или по 50 евро по объему такой же, как однолитровая стеклянная банка.

То есть Вам будет удача. Не поехали к рыболову?

А я не занимаюсь благотворительностью...