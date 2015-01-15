RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 18:43

  akurt написав:Що там, пане Флаймане, сьогодні і не їли...

Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?

Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?

зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))

ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...
change_pm
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 03.02.16
Подякував: 117 раз.
Подякували: 999 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:48

  stm написав:
  akurt написав:Все-таки это здорово, что есть Финансовый форум Украины, где форумчане могут почерпнуть советы и варианты из первых рук, куда и как можно удачно инвестировать заработанные и накопленные средства. Самое большое количество ценных идей от тех, кто никогда никогда никогда нигде нигде нигде ничего ничего ничего никак никак и никуда не инвестировали.
Это отличная изюминка Финансового портала!

Солнце, +20, дорожка для бега вдоль моря, дешёвый абибас, 2 км от моря в 41 квадрате и калькулятор - финансовая жизнь описана верно? )))

с утра трусило 6,4 по Рихтеру
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6455
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1256 раз.
Подякували: 1261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 19:52

  akurt написав:Ну я рад, stm, что Вы можете позволить себе купить лосося. Спасибо за уточнение цены: сегодня как раз покупал:
- тушка лосося стоит 130 лир за 1 кг - 10 долларов кг;
- стейки лосося норвежского 170 лир кг - это чуть более 10 евро за 1 кг. Если точно, то 170/15,70=10.82 евро за 1 кг.
То есть Вы переплачиваете не в 2 раза, чуть больше. Это хорошо. Это уважения заслуживает. Кто-то за Ваш счет живет в Монако.
Тут некоторые на квартал покупают 2 (две) банки "Килька в томатном соусе" и это их спасает.

Я вот как-то не понимаю, уточните: что Вы от меня то хотите - взять Вас на содержание?
Так Вас вроде в 2019 в Италию брал сеньор Алессандро. В Калабрию.
Потом в 2020 - брал рыболов с Кукенквакенского моря - белая такая избушка рыболова - Вы ему еще приданое обещали - Вы сами рассказывали на всю Украину, как будете перевозить приданое... Тогда еще вся Украине подсчитала, что блок в 80 000 евро купюрами - я уж позабыл - в 100 евро, или по 50 евро по объему такой же, как однолитровая стеклянная банка.
То есть Вам будет удача. Не поехали к рыболову?
А я не занимаюсь благотворительностью...

Главный инвест-гуру расскажет как жить
Зображення
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3348
З нами з: 04.03.15
Подякував: 71 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 23:57

  change_pm написав:
  akurt написав:Що там, пане Флаймане, сьогодні і не їли...

Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?

Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?

зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))

ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...

я там самий главний власник, здаю стояк кавалірок, а шо, хоч одну снять?
надіюсь без без пакок\індусок\турок?

з.і.
по Ріхтеру до 0.5 бала, і то коли товарняк не гонить порожняк
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 882, 883, 884
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8837 1217617
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 січ, 2022 20:33
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 54872
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 106012
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2452)
12.01.2022 00:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.