akurt написав:

То есть Вы переплачиваете не в 2 раза, чуть больше.

Ну я рад,, что Вы можете позволить себе купить лосося. Спасибо за уточнение цены: сегодня как раз покупал:- тушка лосося стоит 130 лир за 1 кг - 10 долларов кг;- стейки лосося норвежского 170 лир кг - это чуть более 10 евро за 1 кг. Если точно, то 170/15,70=Это хорошо. Это уважения заслуживает.Тут некоторые на квартал покупают 2 (две) банки "Килька в томатном соусе" и это их спасает.Я вот как-то не понимаю, уточните:- взять Вас на содержание?Так Вас вроде в 2019 в Италию брал сеньор Алессандро. В Калабрию.Потом в 2020 - брал рыболов с Кукенквакенского моря - белая такая избушка рыболова - Вы ему еще приданое обещали - Вы сами рассказывали на всю Украину, как будете перевозить приданое... Тогда еще вся Украине подсчитала, что блок в 80 000 евро купюрами - я уж позабыл - в 100 евро, или по 50 евро по объему такой же, как однолитровая стеклянная банка.То есть Вам будет удача. Не поехали к рыболову?