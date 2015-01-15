Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 січ, 2022 18:43
akurt написав:
Що там,
пане Флаймане
, сьогодні і не їли...
Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?
Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?
зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))
ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...
change_pm
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Додано: Вів 11 січ, 2022 19:48
stm написав: akurt написав:
Все-таки это здорово, что есть Финансовый форум Украины, где форумчане могут почерпнуть советы и варианты из первых рук, куда и как можно удачно инвестировать заработанные и накопленные средства. Самое большое количество ценных идей от тех, кто никогда никогда никогда нигде нигде нигде ничего ничего ничего никак никак и никуда не инвестировали.
Это отличная изюминка Финансового портала!
Солнце, +20, дорожка для бега вдоль моря, дешёвый абибас, 2 км от моря в 41 квадрате и калькулятор - финансовая жизнь описана верно? )))
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Додано: Вів 11 січ, 2022 19:52
akurt написав:
Ну я рад,
stm
, что Вы можете позволить себе купить лосося. Спасибо за уточнение цены: сегодня как раз покупал:
- тушка лосося стоит 130 лир за 1 кг - 10 долларов кг;
- стейки лосося норвежского 170 лир кг - это чуть более 10 евро за 1 кг. Если точно, то 170/15,70=
10.82 евро за 1 кг. То есть Вы переплачиваете не в 2 раза, чуть больше.
Это хорошо. Это уважения заслуживает.
Кто-то за Ваш счет живет в Монако.
Тут некоторые на квартал покупают 2 (две) банки "Килька в томатном соусе" и это их спасает.
Я вот как-то не понимаю, уточните:
что Вы от меня то хотите
- взять Вас на содержание?
Так Вас вроде в 2019 в Италию брал сеньор Алессандро. В Калабрию.
Потом в 2020 - брал рыболов с Кукенквакенского моря - белая такая избушка рыболова - Вы ему еще приданое обещали - Вы сами рассказывали на всю Украину, как будете перевозить приданое... Тогда еще вся Украине подсчитала, что блок в 80 000 евро купюрами - я уж позабыл - в 100 евро, или по 50 евро по объему такой же, как однолитровая стеклянная банка.
То есть Вам будет удача. Не поехали к рыболову?
А я не занимаюсь благотворительностью...
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stm
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Додано: Вів 11 січ, 2022 23:57
change_pm написав: akurt написав:
Що там,
пане Флаймане
, сьогодні і не їли...
Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?
Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?
зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))
ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...
я там самий главний власник, здаю стояк кавалірок, а шо, хоч одну снять?
надіюсь без без пакок\індусок\турок?
з.і.
по Ріхтеру до 0.5 бала, і то коли товарняк не гонить порожняк
flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:05
переїзджаємо?
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:08
flyman написав: change_pm написав: akurt написав:
Що там,
пане Флаймане
, сьогодні і не їли...
Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?
Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?
зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))
ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...
я там самий главний власник,
здаю стояк кавалірок
, а шо, хоч одну снять?
надіюсь без без пакок\індусок\турок?
з.і.
по Ріхтеру до 0.5 бала, і то коли товарняк не гонить порожняк
Брехуняшко )))
Я питавсі, там головній власник пан Вольдемар, а не Андрій )))
Там прикольна мансардна квартира, якбиж то воно все мало нормальні документи!!!
зи. мені для студенток, а звідкі вони будуть - пофіг! Навіть, якщо їз Занзібару! Якийсь же кайф повинен бути у житті?! Райт?
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 10:33
change_pm написав: flyman написав: change_pm написав:
Слухай, Флай, а якій статус землі під будинком на ул. Железнодорожная, 32?
Ти власник якої частини?
Якщо я не помилівсі ти почений покупець у забудовніка Парк, так же ж?
зі. За скіко здаш свій Лофт біля ШРТ? Хочу студенточок поводити )))
ззи. якраз курка в АТБ по 65 грн/кг...
я там самий главний власник,
здаю стояк кавалірок
, а шо, хоч одну снять?
надіюсь без без пакок\індусок\турок?
з.і.
по Ріхтеру до 0.5 бала, і то коли товарняк не гонить порожняк
Брехуняшко )))
Я питавсі, там головній власник пан Вольдемар, а не Андрій )))
Там прикольна мансардна квартира, якбиж то воно все мало нормальні документи!!!
зи. мені для студенток, а звідкі вони будуть - пофіг! Навіть, якщо їз Занзібару! Якийсь же кайф повинен бути у житті?! Райт?
Таш вибір: з підвалу, з піддашшя, з першого п"єнтро і т.д. Хоч з КРІ хоч з НАУ.
А що в UK та АОЕ кайфа не було і нема? Вах!!!
Дик, Туреччина!!! Дєфки агонь, не то що Занзібар!!!
Вода є? Є!
Електрика є? Є!
Каналізація є? Є!
Яких, бжалд, документів тобі не хватає? (с)
Для кайфа.
flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 12:06
flyman написав:
Таш вибір:
з підвалу
, з піддашшя, з першого п"єнтро і т.д. Хоч з КРІ хоч з НАУ.
А що в
UK та АОЕ кайфа не було
і нема? Вах!!!
Дик, Туреччина!!! Дєфки агонь, не то що Занзібар!!!
Вода є? Є!
Електрика є? Є!
Каналізація є? Є!
Яких
, бжалд, документів тобі не хватає? (с)
Для кайфа.
Знаш, як я тібє знайшов? В пошуку побачив, що продається кавалирка біля ШРТ, а потім дивлюсь, а це підвал...
Здивувавсі... як так? Підвал, і ще не куплений моїм друхом?!!!
Для кайфа треба разнообразіє, ось скоро їду до Успіха, в славетне місто Лева!
Документів хватає! Переймаюсь, а що як приїде Віталій-мер і знесе? Пам"ятаю, як він сам кіоски зносив! А раптом згадає, що він зелезнодорожнік?
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 13:26
change_pm написав: flyman написав:
Таш вибір:
з підвалу
, з піддашшя, з першого п"єнтро і т.д. Хоч з КРІ хоч з НАУ.
А що в
UK та АОЕ кайфа не було
і нема? Вах!!!
Дик, Туреччина!!! Дєфки агонь, не то що Занзібар!!!
Вода є? Є!
Електрика є? Є!
Каналізація є? Є!
Яких
, бжалд, документів тобі не хватає? (с)
Для кайфа.
Знаш, як я тібє знайшов? В пошуку побачив, що продається кавалирка біля ШРТ, а потім дивлюсь, а це підвал...
Здивувавсі... як так? Підвал, і ще не куплений моїм друхом?!!!
Для кайфа треба разнообразіє, ось скоро їду до Успіха, в славетне місто Лева!
Документів хватає! Переймаюсь, а що як приїде Віталій-мер і знесе? Пам"ятаю, як він сам кіоски зносив! А раптом згадає, що він зелезнодорожнік?
кинь ссилко, а не ходи квадратами
УКО не позносив біля ШРТ,
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
а малопєнтровий "самострой в ЧС" знесе, гагага
flyman
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change_pm
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