Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 15:47
bro where is link to the basement apartment?
flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 16:32
Are there apartments in basements? In basements, there are only cellars.
akurt
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Додано: Сер 12 січ, 2022 16:36
stm написав:
Главный инвест-гуру расскажет как жить
Він всіх, хто не інвештував кошти в депозит в турецькій лірі - полюбляє називати невдахами, баранами і безхатченками)))
Frant
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Додано: Сер 12 січ, 2022 16:41
akurt написав:
Are there apartments in basements? In basements, there are only cellars.
Нащо так суворо
Faceless
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:10
flyman написав:
bro where is link to the basement apartment?
ось
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 543c8bd653
зи. я ж ще й працюю, то немає часу так швидко реагувати)))
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:20
ти ж писав що вже злі араби звільнили, пішов нелегалом ? миєш машини?
а чо, неплохо, тільки смисл в ремонті?
18м2, думаю, що $10К інвештиції + $6К ремонт + $9К паперового прибутку
успішний долярчик кусає лохті.
але ліпше було продати без ремонта.
думаю, що це успішний недолярчик за хвилину після перевороту думок (хтів під оренду вовчицям але вийшло на продаж з ремонтом, може і троха в подарок)
з.і.
я за той смарт напівпідвал прохвінансую ще два таких на поверсі в самострої ЧС,
хароший cellars бузінесс
з.з.і.
а почім такі cellars в іпенях міста Анталії де ще ходе травмай до моря?
flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:34
flyman написав:
ти ж писав що
вже злі араби звільнили
,
пішов нелегалом ? миєш машини?
Айм є ФОП-чик наразі, почав боятись Дія-Сіті )))
Дали мене Макбук, ось мию віртуальні мошини в метаверсі ))))
Робота не бий підвального )))
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:36
flyman написав: а чо, неплохо, тільки смисл в ремонті? 18м2, думаю, що $10К інвештиції + $6К ремонт + $9К паперового прибутку успішний долярчик кусає лохті.
але ліпше було продати без ремонта.
думаю, що це успішний недолярчик за хвилину після перевороту думок (хтів під оренду вовчицям але вийшло на продаж з ремонтом, може і троха в подарок)
з.і.
я за той смарт напівпідвал прохвінансую ще два таких на поверсі в самострої ЧС,
хароший cellars бузінесс
з.з.і.
а почім такі cellars в іпенях міста Анталії де ще ходе травмай до моря?
Та сімпатично! Непривередливих студенток водити саме то! І якщо й взяв на котловані, то супер взагалі...
Нажаль від жд смердить и трясе, але... за такі гроші нормас! Ще й сусіди в тебе з номераім АЕ - хороші людє 100500%!!!
change_pm
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:37
change_pm написав: flyman написав:
ти ж писав що
вже злі араби звільнили
,
пішов нелегалом ? миєш машини?
Айм є ФОП-чик наразі, почав боятись Дія-Сіті )))
Дали мене Макбук, ось мию віртуальні мошини в метаверсі ))))
Робота не бий підвального )))
то мий бабкі в прачєчній, щоб на гамністію не попали. Хіхі.
Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2
і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка із Занзібару дасть.
що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі.
трясе в Анталії, в Лофті похитує і то на піддашу, а не в підвалі.
АЕ - Дніпро наш
flyman
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Додано: Сер 12 січ, 2022 17:49
flyman написав:
Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2
і
як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка
із Занзібару дасть.
що там смердить від ж-д. якщо
воно на екологічно чистій тязі
.
1 - ти то вже в цій категорії, як успіхи? Як у Успіха? )))
2 - так палять щось, ось и смердить... Ти давно не був на кавалірці, там ще сквотери не захопили?
change_pm
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