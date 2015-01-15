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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466>
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:47

bro where is link to the basement apartment?

  change_pm написав:
  flyman написав:кинь ссилко, а не ходи квадратами

УКО не позносив біля ШРТ,
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
а малопєнтровий "самострой в ЧС" знесе, гагага

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-loft-par ... 0%B5%D0%B2

here it is! right?

ps. nice building! )))

bro where is link to the basement apartment?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:32

Are there apartments in basements? In basements, there are only cellars.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:36

  stm написав:Главный инвест-гуру расскажет как жить

Він всіх, хто не інвештував кошти в депозит в турецькій лірі - полюбляє називати невдахами, баранами і безхатченками)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:41

  akurt написав:Are there apartments in basements? In basements, there are only cellars.

Нащо так суворо
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:10

  flyman написав:bro where is link to the basement apartment?

ось
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зи. я ж ще й працюю, то немає часу так швидко реагувати)))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:20

  change_pm написав:
  flyman написав:bro where is link to the basement apartment?

ось
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 543c8bd653

зи. я ж ще й працюю, то немає часу так швидко реагувати)))

ти ж писав що вже злі араби звільнили, пішов нелегалом ? миєш машини?

а чо, неплохо, тільки смисл в ремонті?
18м2, думаю, що $10К інвештиції + $6К ремонт + $9К паперового прибутку
успішний долярчик кусає лохті.

але ліпше було продати без ремонта.
думаю, що це успішний недолярчик за хвилину після перевороту думок (хтів під оренду вовчицям але вийшло на продаж з ремонтом, може і троха в подарок)

з.і.
я за той смарт напівпідвал прохвінансую ще два таких на поверсі в самострої ЧС,
хароший cellars бузінесс

з.з.і.
а почім такі cellars в іпенях міста Анталії де ще ходе травмай до моря?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:34

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:bro where is link to the basement apartment?

ось
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 543c8bd653

зи. я ж ще й працюю, то немає часу так швидко реагувати)))

ти ж писав що вже злі араби звільнили, пішов нелегалом ? миєш машини?

Айм є ФОП-чик наразі, почав боятись Дія-Сіті )))

Дали мене Макбук, ось мию віртуальні мошини в метаверсі ))))

Робота не бий підвального )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:36

  flyman написав:а чо, неплохо, тільки смисл в ремонті?
18м2, думаю, що $10К інвештиції + $6К ремонт + $9К паперового прибутку
успішний долярчик кусає лохті.

але ліпше було продати без ремонта.
думаю, що це успішний недолярчик за хвилину після перевороту думок (хтів під оренду вовчицям але вийшло на продаж з ремонтом, може і троха в подарок)

з.і.
я за той смарт напівпідвал прохвінансую ще два таких на поверсі в самострої ЧС,
хароший cellars бузінесс

з.з.і.
а почім такі cellars в іпенях міста Анталії де ще ходе травмай до моря?

Та сімпатично! Непривередливих студенток водити саме то! І якщо й взяв на котловані, то супер взагалі...

Нажаль від жд смердить и трясе, але... за такі гроші нормас! Ще й сусіди в тебе з номераім АЕ - хороші людє 100500%!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:37

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:ось
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... 543c8bd653

зи. я ж ще й працюю, то немає часу так швидко реагувати)))

ти ж писав що вже злі араби звільнили, пішов нелегалом ? миєш машини?

Айм є ФОП-чик наразі, почав боятись Дія-Сіті )))

Дали мене Макбук, ось мию віртуальні мошини в метаверсі ))))

Робота не бий підвального )))

то мий бабкі в прачєчній, щоб на гамністію не попали. Хіхі.
Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2

і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка із Занзібару дасть.

що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі.
трясе в Анталії, в Лофті похитує і то на піддашу, а не в підвалі.

АЕ - Дніпро наш
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 17:49

  flyman написав:Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2

і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка із Занзібару дасть.

що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі.

1 - ти то вже в цій категорії, як успіхи? Як у Успіха? )))

2 - так палять щось, ось и смердить... Ти давно не був на кавалірці, там ще сквотери не захопили?
change_pm
 
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