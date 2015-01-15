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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 18:10

  change_pm написав:
  flyman написав:Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2

і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка із Занзібару дасть.

що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі.

1 - ти то вже в цій категорії, як успіхи? Як у Успіха? )))

2 - так палять щось, ось и смердить... Ти давно не був на кавалірці, там ще сквотери не захопили?

на зиму люки задраєні, як воно може що смердіти, хіба своє (але своє пахне), а ти що ходив нюхати?
не знаю що там у успіха, не цікаво, а що, розбагатів думкою?
які сквотери, це не Гішпанія, сквотери но пасаран
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 21:43

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А Португалию тут обсуждали?
+ и -?
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:57

  5396669 написав:А Португалию тут обсуждали?
+ и -?

а то ж! Флай збірається туди на пенсію...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 22:59

  5396669 написав:А Португалию тут обсуждали?
+ и -?

тре чекати закінчення ковідоної,
а так добре, ЄС, віза і т.д., але дорожче чим в Грузії, зато ЄС
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00

  change_pm написав:
  5396669 написав:А Португалию тут обсуждали?
+ и -?

а то ж! Флай збірається туди на пенсію...

розглядаю, як варіант
flyman
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