|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 січ, 2022 18:10
change_pm написав: flyman написав:
Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2
і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка
із Занзібару дасть.
що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі
.
1 - ти то вже в цій категорії, як успіхи? Як у Успіха? )))
2 - так палять щось, ось и смердить... Ти давно не був на кавалірці, там ще сквотери не захопили?
на зиму люки задраєні, як воно може що смердіти, хіба своє (але своє пахне), а ти що ходив нюхати?
не знаю що там у успіха, не цікаво, а що, розбагатів думкою?
які сквотери, це не Гішпанія, сквотери но пасаран
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27672
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 січ, 2022 21:43
А Португалию тут обсуждали?
+ и -?
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:57
5396669 написав:А Португалию тут обсуждали?
+ и -?
а то ж! Флай збірається туди на пенсію...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5148
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 1009 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 січ, 2022 22:59
5396669 написав:
А Португалию тут обсуждали?
+ и -?
тре чекати закінчення ковідоної,
а так добре, ЄС, віза і т.д., але дорожче чим в Грузії, зато ЄС
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27672
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 січ, 2022 23:00
change_pm написав: 5396669 написав:А Португалию тут обсуждали?
+ и -?
а то ж! Флай збірається туди на пенсію...
розглядаю, як варіант
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27672
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1370 раз.
- Подякували: 2388 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8838
|1218294
|
Сер 12 січ, 2022 20:34
Успіх
|
|241
|54898
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|106031
|
|