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flyman написав:Може на cellars в куйовському самострої ЧС намиєш. Хі-Хі 2
і як корінному куянинину-лендлорду може яка Ганька-ефіопка із Занзібару дасть.
що там смердить від ж-д. якщо воно на екологічно чистій тязі.
1 - ти то вже в цій категорії, як успіхи? Як у Успіха? )))
2 - так палять щось, ось и смердить... Ти давно не був на кавалірці, там ще сквотери не захопили?
на зиму люки задраєні, як воно може що смердіти, хіба своє (але своє пахне), а ти що ходив нюхати? не знаю що там у успіха, не цікаво, а що, розбагатів думкою? які сквотери, це не Гішпанія, сквотери но пасаран
5396669 написав:А Португалию тут обсуждали? + и -?
По Португалії спец Флайман. Питайте в нього. Він - правда - там ніколи в житті не був і навіть не знає, як туди дістатися, і де та Португалія на глобусі. Але пише про нездійсненну мрію щоденно. Я йому радив встигнути до 31 грудня 2021 року - «Золота віза» коштувала всього 350 000 €. Але не встиг. Тепер 500 000 € - то прийдеться продавати всі кавалірки разом з колесами ШРТ.
5396669 написав:А Португалию тут обсуждали? + и -?
По Португалії спец Флайман. Питайте в нього. Він - правда - там ніколи в житті не був і навіть не знає, як туди дістатися, і де та Португалія на глобусі. Але пише про нездійсненну мрію щоденно. Я йому радив встигнути до 31 грудня 2021 року - «Золота віза» коштувала всього 350 000 €. Але не встиг. Тепер 500 000 € - то прийдеться продавати всі кавалірки разом з колесами ШРТ.