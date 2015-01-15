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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 13 січ, 2022 08:45
5396669 написав:
akurt написав:Варто було встигнути до Нового року - економія склала б 150 000 €.
Ну это если нужно ВНЖ.
А если ты уже гражданин ЕС, и рассматривать для постоянного проживания...
Португалия, Испания, Польша....
Так отож, маючи Карту Поляка, громадянство Польщі не зробить хіба лінивий.
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flyman
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