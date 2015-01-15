Додано: Нед 16 січ, 2022 09:45

Безусловно, в 2017-2020 годах, и в первой половине 2021 года наилучшим местом для инвестиций украинцев во всем мире было побережье Средиземного моря в стране, которая на сегодня - самый надежный союзник и сосед Украины: простота и легкость инвестиций не может сравниться ни с какой Италией, ни с какими США и ни с какими, прости меня, Господи, Филиппинами...Но наши форумчне не ищут легких проверенных путей и это хорошо: мы узнаем о ночных снах, в которых приснились то Камбоджа, то Никарагуа, то Бали, то Португалия или Исландия - и это здорово!04 июля 2020 года время открытия парка Украинской культуры в Анталии (россияне так скрежетали зубами, что в 2022 году "раздуплились" создать парк РФ в Анталии) мы общались с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и нынешним заместителем Главы офиты президента Украины паном Андреем Сыбихой о нашей украинской диаспоре в Турции, где я в их присутствии познакомился с нашими украинскими IT-тишниками. Как оказалось, именно в Кушадасы (на западе Турции на берегу Средиземного моря) живут и работают наши парни и девчата - Computer Science.Что нужно IT-нику для полного счастья с точки зрения экономики и финансов?для инвестиций заработанных честным трудом налогооблагаемых доходов.- комфортное проживание в приятном месте - а что может быть приятнее Средиземноморского побережья;- добродушная социальная обстановка;- простата инвестиций - не нужны никакие адвокаты, юристы, нотариусы и налоговые инспекторы.В эти дни автор строк приглашен ТЕМИ нашими IT-иками на полуостров на котором находятся [i]Чешме и Алачаты - курорты Измира - [/i] для изучения ситуации на месте.Здесь особый климат - самый прохладный на западном побережье Турции.Мы разместились в отеле 5 звезд - в это время года просто смешные цены - полупансион в термальном отеле - 600 лир или 44 доллара в сутки (номер на двоих, пользование СПА центром и бассейнами входит в цену).Что меня поразило:- автотрасса от города Айдын до Чешме - 200 км - скоростная магистраль, три полосы в каждом направлении, разрешенная скорость 120+10% - я по приезду заплатил за проезд 17,25 лир или 35 (тридцать пять!!!) гривен .- автотрасса от Анталии до Айдына - это смесь Японии (за каждым поворотом открывается новая заснеженная вершина горы Фудзияма) с Италией - бесконечные виноградники и поля. По дороге от Анталии температура падала от +15 в Анталии до плюс 3 - и потом поднялась до +10 в районе Чешме. Снег был только на верешинах гор вдалеке.- на полуостров въезжали в 18-00 уже было темно - перед глазами была полная фантасмагория: подсвеченные красным цветом огромные ветряки, который находились НИЖЕ автотрассы. Не верилось.Первое ощущение, парни:Цен еще не знаю. Говорили самое дорогое жилье в Кушадасы.Из порта Чешме существует паромная переправа на греческие острова. По предварительным данным из-за коронавируса паромы не в ходу. Только ради возможности обедать в Греции, а ужинать в Турции можно было бы купить недвигу в этом регионе.