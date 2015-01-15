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С Вами принято общаться - всегда всегда всегда во всем ошибаетесь. В семье: - муж - Master's degree in Computer Science. Университет в Украине. - жена - преподаватель в школе английского языка. Университет в Украине. Жена устроилась на работу по своей квалификации и профессии на пару месяцев позже мужа - пригласили как раз мужа. Не буду говорить кто НЕ имеет базового образования по той должности, которую занимает последние годы. Это я к тому, что надо быть аккуратнее в заявлениях выше.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 січ, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:С Вами принято общаться - всегда всегда всегда во всем ошибаетесь. В семье: - муж - Master's degree in Computer Science. Университет в Украине. - жена - преподаватель в школе английского языка. Университет в Украине. Жена устроилась на работу по своей квалификации и профессии на пару месяцев позже мужа - пригласили как раз мужа. Не буду говорить кто НЕ имеет никакого отношения к той должности, которую занимает последние годы. Это я к тому, что надо быть аккуратнее в заявлениях выше.
Я об этом же говорю ПСы: Вы так смешно сублимируете, правя сообщения n раз ))) но иногда старость приходит одна...(с) )))
Итоги 2021 года инвестиций иностранцев в недвижимость Турецкой республики (количество квартир, купленных в 2021 году)
На что можно обратить внимание: - граждане Украины инвестировали свои средства в 2021 году в 1246 квартир. До этого максимумом было 711. - в 2021 году на рынок недвижимости стремительно ворвались граждане Швеции, которые в предыдущие годы вообще не "светились". Итог: 850 квартир за год. Больше, чем украинцы в любом году, кроме 2021. - лично меня не удивляют граждане Великой Британии, но слегка удивляют граждане США - стабильная цифра покупок в месяц и 1 416 квартир за год. Для справки: на пляже часто встречал граждан Великобритании, но граждан США встречал только на входе в Археологическом музее Анталии. Любят они такие вещи больше пляжа... - граждан Германии по итогам года с 4-го места на пятое в ТОП-20 потеснили по понятными военно-политическим причинам 2021 года граждане Афганистана. Писалось, что их готова принять Украина, но точных цифр по Украине нет. Может, их в Украине в 10 раз больше... - Граждане России не удивляют, стремительно набирая темпы... "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много" (Илья Ильф, Евгений Петров - "Золотой теленок"). - ТОП-1 и 2 - НЕ удивляет, все логично с социально-экономической точки зрения: общая/схожая религия, общие границы или близкое расположение, благоприятный - по сравнению с бесконечными знойными пустынями - и Средиземноморский мягкий климат, и чудесная природа. Примечание: никакой рекламы, статистика по источнику: https://www.tuik.gov.tr Всем удачных инвестиций в 2022 году!
Предлагаю пани stm перейти на позитив и дать актуальную информацию по теме ветки. Как мы поняли, Вы на Новый год сделали приятную и возможно полезную вещь, а по возвращении стали очень активной на ветке про инвестиции. Появились какие-то мысли/предложения по инвестициям в Италию? Может, узнали что то интересное, что помогло бы форумчанам? Может Вас удивили низкие или наоборот высокие цены в Калабрии? Что бросилось в глаза? Мне кажется, было бы всем интересен свежий взгляд.
Предлагаю пани stm перейти на позитив и дать актуальную информацию по теме ветки. Как мы поняли, Вы на Новый год сделали приятную и возможно полезную вещь, а по возвращении стали очень активной на ветке про инвестиции. Появились какие-то мысли/предложения по инвестициям в Италию? Может, узнали что то интересное, что помогло бы форумчанам? Может Вас удивили низкие или наоборот высокие цены в Калабрии? Что бросилось в глаза? Мне кажется, было бы всем интересен свежий взгляд.
Бросается в глаза что спред на покупки в Турции - растут, а в Италии - падают но пока я рада, т.к. признаю, что точка сидения определяет точку зрения. А кормят здесь хорошо и вкусно. И куча народу на пляжах меня не радует, так что здесь дорого всё и в евро, любят кеш не меньше западной Украины, но чеки дают если попросишь ))) из того что важно для покупки - аудит недвижимости. Запрос делается за деньгу и в местном муниципалитете. Это если вторичка. Вообще по Италии, прекрасный консультант-блогер. Первый русский, за долгое время, которого мне даже чмарить не за что... Всё чётко и по полочкам.
Ну вот видите, прекрасная интересная инфа, Я обычно видосики не смотрю, но этот посмотрю, спасибо!
Что мне нравится уже с 30-ой секунды - длинный перечень налогов. Это то, что наши люди очень любят: платить налоги. "Платить всегда - платить - и никих гвоздей!", как сказал поэт. На 02:30 прекрасно и подробно рассказано как можно/нужно быстро - всего то-ли за 18, то-ли за 180 месяцев получить ВНЖ в Италии. Лучше не позднее 18-ти месяцев, хотя это невозможно, но надо вложиться - иначе попадешь еще на один налог. На 03:20 - "Удар ниже пояса": как же это наши люди да останутся без престижного жилья. "На это я не согласный!" - как сказал Шариков. На 03:33 все понятно: НДС 22% грех не заплатить. Нужное дело. На 04:00 тоже мне все нравится: у ЗАСТРОЙЩИКА НЕ покупать. Не путаться под ногами у Застройщиков. Отвалить. У частного лица надо, которое назначит цену по одежде покупателя (есть такой метод) и тогда заплатишь всего 2% от цены, взятой в "Справочнике недвижимости Стеля" плюс 100 евро. Вообще парень молодец и все классно рассказывает - мне понравилось. Гербовый сбор и Кадастровый сбор уже и не пугает... Все равно евры летят, как бумажные самолетики... И еще: выгодно брать старье разваливающееся, ведь налог всего 9%. И у Застройщика выгодно откупить старый неликвид - налог всего 10%...
Вообще так классно рассказано какие евро, куда и сколько чего платить, платить, платить, платить, и платить…
P.S. Для довідки: Режим тимчасового в’їзду в Італійську республіку. Заборонено Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму. Виняток становлять громадяни України – власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.
Безусловно, в 2017-2020 годах, и в первой половине 2021 года наилучшим местом для инвестиций украинцев во всем мире было побережье Средиземного моря в стране, которая на сегодня - самый надежный союзник и сосед Украины: простота и легкость инвестиций не может сравниться ни с какой Италией, ни с какими США и ни с какими, прости меня, Господи, Филиппинами...
Но наши форумчне не ищут легких проверенных путей и это хорошо: мы узнаем о ночных снах, в которых приснились то Камбоджа, то Никарагуа, то Бали, то Португалия или Исландия - и это здорово!
04 июля 2020 года время открытия парка Украинской культуры в Анталии (россияне так скрежетали зубами, что в 2022 году "раздуплились" создать парк РФ в Анталии) мы общались с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и нынешним заместителем Главы офиты президента Украины паном Андреем Сыбихой о нашей украинской диаспоре в Турции, где я в их присутствии познакомился с нашими украинскими IT-тишниками. Как оказалось, именно в Кушадасы (на западе Турции на берегу Средиземного моря) живут и работают наши парни и девчата - Computer Science.
Что нужно IT-нику для полного счастья с точки зрения экономики и финансов? - надежное место для инвестиций заработанных честным трудом налогоНЕоблагаемых доходов. - комфортное проживание в приятном месте - а что может быть приятнее Средиземноморского побережья; - добродушная социальная обстановка; - простата инвестиций - не нужны никакие адвокаты, юристы, нотариусы и налоговые инспекторы.
В эти дни автор строк приглашен ТЕМИ нашими IT-иками на полуостров на котором находятся [i]Чешме и Алачаты - курорты Измира - [/i] для изучения ситуации на месте. Здесь особый климат - самый прохладный на западном побережье Турции. Мы разместились в отеле 5 звезд - в это время года просто смешные цены - полупансион в термальном отеле - 600 лир или 44 доллара в сутки (номер на двоих, пользование СПА центром и бассейнами входит в цену). Что меня поразило: - автотрасса от города Айдын до Чешме - 200 км - скоростная магистраль, три полосы в каждом направлении, разрешенная скорость 120+10% - я по приезду заплатил за проезд 17,25 лир или 35 (тридцать пять!!!) гривен . - автотрасса от Анталии до Айдына - это смесь Японии (за каждым поворотом открывается новая заснеженная вершина горы Фудзияма) с Италией - бесконечные виноградники и поля. По дороге от Анталии температура падала от +15 в Анталии до плюс 3 - и потом поднялась до +10 в районе Чешме. Снег был только на верешинах гор вдалеке. - на полуостров въезжали в 18-00 уже было темно - перед глазами была полная фантасмагория: подсвеченные красным цветом огромные ветряки, который находились НИЖЕ автотрассы. Не верилось. Первое ощущение, парни: покупать недвигу надо здесь. Цен еще не знаю. Говорили самое дорогое жилье в Кушадасы.
P.S. Из порта Чешме существует паромная переправа на греческие острова. По предварительным данным из-за коронавируса паромы не в ходу. Только ради возможности обедать в Греции, а ужинать в Турции можно было бы купить недвигу в этом регионе.