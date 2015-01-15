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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470>
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:20

  akurt написав:
  change_pm написав:Дай локейшн на мапі, подивимсі і ми)))

Локейшн простий, як турецький помаранч (зараз сезон активного збирання):
Ночь, улица, фонарь, аптека...
Бессмысленный и тусклый свет.
Це про Позняки...

А фото зроблено восени 2019 року в Італії: Santa Maria dell’Isola – Enchanting Sanctuary in Tropea, Calabria...

На НГ 2022 ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:29

А что, сеньор Алессандро - одноклассник Муссолини - еще живой и есть возможность зарабатывать по 800 евро в месяц?
Круто.... Поздравляю...
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:33

  akurt написав:А что, сеньор Алессандро - одноклассник Муссолини - еще живой и есть возможность зарабатывать по 800 евро в месяц?
Круто.... Поздравляю...

Конечно украинцы только по старикам могут заработать, но вот недавно оказалось что ваш хороший парень получил гражданство Швеции, тоже наверное собак выгуливал, не иначе )))
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:40

С Вами принято общаться - всегда всегда всегда во всем ошибаетесь.
В семье:
- муж - Master's degree in Computer Science. Университет в Украине.
- жена - преподаватель в школе английского языка. Университет в Украине.
Жена устроилась на работу по своей квалификации и профессии на пару месяцев позже мужа - пригласили как раз мужа.
Не буду говорить кто НЕ имеет базового образования по той должности, которую занимает последние годы. Это я к тому, что надо быть аккуратнее в заявлениях выше.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 14 січ, 2022 18:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 18:43

  akurt написав:С Вами принято общаться - всегда всегда всегда во всем ошибаетесь.
В семье:
- муж - Master's degree in Computer Science. Университет в Украине.
- жена - преподаватель в школе английского языка. Университет в Украине.
Жена устроилась на работу по своей квалификации и профессии на пару месяцев позже мужа - пригласили как раз мужа.
Не буду говорить кто НЕ имеет никакого отношения к той должности, которую занимает последние годы. Это я к тому, что надо быть аккуратнее в заявлениях выше.

Я об этом же говорю ;)
ПСы: Вы так смешно сублимируете, правя сообщения n раз )))
но иногда старость приходит одна...(с) )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:11

Итоги 2021 года инвестиций иностранцев в недвижимость Турецкой республики
(количество квартир, купленных в 2021 году)

Зображення

На что можно обратить внимание:
- граждане Украины инвестировали свои средства в 2021 году в 1246 квартир. До этого максимумом было 711.
- в 2021 году на рынок недвижимости стремительно ворвались граждане Швеции, которые в предыдущие годы вообще не "светились". Итог: 850 квартир за год. Больше, чем украинцы в любом году, кроме 2021.
- лично меня не удивляют граждане Великой Британии, но слегка удивляют граждане США - стабильная цифра покупок в месяц и 1 416 квартир за год. Для справки: на пляже часто встречал граждан Великобритании, но граждан США встречал только на входе в Археологическом музее Анталии. Любят они такие вещи больше пляжа...
- граждан Германии по итогам года с 4-го места на пятое в ТОП-20 потеснили по понятными военно-политическим причинам 2021 года граждане Афганистана. Писалось, что их готова принять Украина, но точных цифр по Украине нет. Может, их в Украине в 10 раз больше...
- Граждане России не удивляют, стремительно набирая темпы... "Если в стране ходят денежные знаки, то должны быть и люди, у которых их очень много" (Илья Ильф, Евгений Петров - "Золотой теленок").
- ТОП-1 и 2 - НЕ удивляет, все логично с социально-экономической точки зрения: общая/схожая религия, общие границы или близкое расположение, благоприятный - по сравнению с бесконечными знойными пустынями - и Средиземноморский мягкий климат, и чудесная природа.
Примечание: никакой рекламы, статистика по источнику: https://www.tuik.gov.tr
Всем удачных инвестиций в 2022 году!
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 15:05

  stm написав:[
На НГ 2022 ;)

Предлагаю пани stm перейти на позитив и дать актуальную информацию по теме ветки.
Как мы поняли, Вы на Новый год сделали приятную и возможно полезную вещь, а по возвращении стали очень активной на ветке про инвестиции.
Появились какие-то мысли/предложения по инвестициям в Италию?
Может, узнали что то интересное, что помогло бы форумчанам? Может Вас удивили низкие или наоборот высокие цены в Калабрии?
Что бросилось в глаза? Мне кажется, было бы всем интересен свежий взгляд.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 17:44

  akurt написав:
  stm написав:[
На НГ 2022 ;)

Предлагаю пани stm перейти на позитив и дать актуальную информацию по теме ветки.
Как мы поняли, Вы на Новый год сделали приятную и возможно полезную вещь, а по возвращении стали очень активной на ветке про инвестиции.
Появились какие-то мысли/предложения по инвестициям в Италию?
Может, узнали что то интересное, что помогло бы форумчанам? Может Вас удивили низкие или наоборот высокие цены в Калабрии?
Что бросилось в глаза? Мне кажется, было бы всем интересен свежий взгляд.

Бросается в глаза что спред на покупки в Турции - растут, а в Италии - падают :) но пока я рада, т.к. признаю, что точка сидения определяет точку зрения. А кормят здесь хорошо и вкусно. И куча народу на пляжах меня не радует, так что здесь дорого всё и в евро, любят кеш не меньше западной Украины, но чеки дают если попросишь ))) из того что важно для покупки - аудит недвижимости. Запрос делается за деньгу и в местном муниципалитете. Это если вторичка.
Вообще по Италии, прекрасный консультант-блогер. Первый русский, за долгое время, которого мне даже чмарить не за что... Всё чётко и по полочкам.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 15 січ, 2022 19:31

Ну вот видите, прекрасная интересная инфа,
Я обычно видосики не смотрю, но этот посмотрю, спасибо!

Что мне нравится уже с 30-ой секунды - длинный перечень налогов.
Это то, что наши люди очень любят: платить налоги.
"Платить всегда - платить - и никих гвоздей!", как сказал поэт.
На 02:30 прекрасно и подробно рассказано как можно/нужно быстро - всего то-ли за 18, то-ли за 180 месяцев получить ВНЖ в Италии.
Лучше не позднее 18-ти месяцев, хотя это невозможно, но надо вложиться - иначе попадешь еще на один налог.
На 03:20 - "Удар ниже пояса": как же это наши люди да останутся без престижного жилья. "На это я не согласный!" - как сказал Шариков.
На 03:33 все понятно: НДС 22% грех не заплатить. Нужное дело.
На 04:00 тоже мне все нравится: у ЗАСТРОЙЩИКА НЕ покупать. Не путаться под ногами у Застройщиков. Отвалить. У частного лица надо, которое назначит цену по одежде покупателя (есть такой метод) и тогда заплатишь всего 2% от цены, взятой в "Справочнике недвижимости Стеля" плюс 100 евро.
Вообще парень молодец и все классно рассказывает - мне понравилось.
Гербовый сбор и Кадастровый сбор уже и не пугает... Все равно евры летят, как бумажные самолетики...
И еще: выгодно брать старье разваливающееся, ведь налог всего 9%.
И у Застройщика выгодно откупить старый неликвид - налог всего 10%...

Вообще так классно рассказано какие евро, куда и сколько чего платить, платить, платить, платить, и платить…

P.S. Для довідки:
Режим тимчасового в’їзду в Італійську республіку.
Заборонено
Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв’язку із пандемією «Covid-19», Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов’язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму.
Виняток становлять громадяни України – власники посвідки на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в’їжджає в Італію з підтверджених мотивів роботи, навчання, лікування або абсолютної необхідності.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 09:45

Выбор места для инвестиций

Безусловно, в 2017-2020 годах, и в первой половине 2021 года наилучшим местом для инвестиций украинцев во всем мире было побережье Средиземного моря в стране, которая на сегодня - самый надежный союзник и сосед Украины: простота и легкость инвестиций не может сравниться ни с какой Италией, ни с какими США и ни с какими, прости меня, Господи, Филиппинами...

Но наши форумчне не ищут легких проверенных путей и это хорошо: мы узнаем о ночных снах, в которых приснились то Камбоджа, то Никарагуа, то Бали, то Португалия или Исландия - и это здорово!

04 июля 2020 года время открытия парка Украинской культуры в Анталии (россияне так скрежетали зубами, что в 2022 году "раздуплились" создать парк РФ в Анталии) мы общались с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и нынешним заместителем Главы офиты президента Украины паном Андреем Сыбихой о нашей украинской диаспоре в Турции, где я в их присутствии познакомился с нашими украинскими IT-тишниками. Как оказалось, именно в Кушадасы (на западе Турции на берегу Средиземного моря) живут и работают наши парни и девчата - Computer Science.

Что нужно IT-нику для полного счастья с точки зрения экономики и финансов?
- надежное место для инвестиций заработанных честным трудом налогоНЕоблагаемых доходов.
- комфортное проживание в приятном месте - а что может быть приятнее Средиземноморского побережья;
- добродушная социальная обстановка;
- простата инвестиций - не нужны никакие адвокаты, юристы, нотариусы и налоговые инспекторы.

В эти дни автор строк приглашен ТЕМИ нашими IT-иками на полуостров на котором находятся [i]Чешме и Алачаты - курорты Измира - [/i] для изучения ситуации на месте.
Здесь особый климат - самый прохладный на западном побережье Турции.
Мы разместились в отеле 5 звезд - в это время года просто смешные цены - полупансион в термальном отеле - 600 лир или 44 доллара в сутки (номер на двоих, пользование СПА центром и бассейнами входит в цену).
Что меня поразило:
- автотрасса от города Айдын до Чешме - 200 км - скоростная магистраль, три полосы в каждом направлении, разрешенная скорость 120+10% - я по приезду заплатил за проезд 17,25 лир или 35 (тридцать пять!!!) гривен .
- автотрасса от Анталии до Айдына - это смесь Японии (за каждым поворотом открывается новая заснеженная вершина горы Фудзияма) с Италией - бесконечные виноградники и поля. По дороге от Анталии температура падала от +15 в Анталии до плюс 3 - и потом поднялась до +10 в районе Чешме. Снег был только на верешинах гор вдалеке.
- на полуостров въезжали в 18-00 уже было темно - перед глазами была полная фантасмагория: подсвеченные красным цветом огромные ветряки, который находились НИЖЕ автотрассы. Не верилось.
Зображення
Первое ощущение, парни: покупать недвигу надо здесь.
Цен еще не знаю. Говорили самое дорогое жилье в Кушадасы.

P.S. Из порта Чешме существует паромная переправа на греческие острова. По предварительным данным из-за коронавируса паромы не в ходу. Только ради возможности обедать в Греции, а ужинать в Турции можно было бы купить недвигу в этом регионе.
akurt
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