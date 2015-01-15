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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 467468469470
Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

З огляду на те, що ФРС почало згортати програми кількісного пом"якшення, купувати нерухомість перед початком "грандіозного шухера" це стріляти собі в ногу.
Щось подібне як вкладатися в депозит в лірі рік тому перед 2Х девалом ліри.
Практики, такі практики.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 січ, 2022 10:34

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Первое ощущение, парни: покупать недвигу надо здесь.
Цен еще не знаю. Говорили самое дорогое жилье в Кушадасы.

Написав практик, який купив не там і не то, а зовсім протилежній стороні, в дупі Анталії в районі з якого до моря ще їхати півгодини трамваєм.
Але то таке.
flyman
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Повідомлень: 27725
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 467468469470
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