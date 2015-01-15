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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 січ, 2022 10:31
З огляду на те, що ФРС почало згортати програми кількісного пом"якшення, купувати нерухомість перед початком "грандіозного шухера" це стріляти собі в ногу.
Щось подібне як вкладатися в депозит в лірі рік тому перед 2Х девалом ліри.
Практики, такі практики.
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Додано: Нед 16 січ, 2022 10:34
akurt написав:
Первое ощущение, парни: покупать недвигу надо здесь.
Цен еще не знаю. Говорили самое дорогое жилье в Кушадасы.
Написав практик, який купив не там і не то, а зовсім протилежній стороні, в дупі Анталії в районі з якого до моря ще їхати півгодини трамваєм.
Але то таке.
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flyman
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- Подякували: 2396 раз.
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