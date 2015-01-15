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З огляду на те, що ФРС почало згортати програми кількісного пом"якшення, купувати нерухомість перед початком "грандіозного шухера" це стріляти собі в ногу. Щось подібне як вкладатися в депозит в лірі рік тому перед 2Х девалом ліри. Практики, такі практики.
flyman написав:З огляду на те, що ФРС почало згортати програми кількісного пом"якшення, купувати нерухомість перед початком "грандіозного шухера" це стріляти собі в ногу. Щось подібне як вкладатися в депозит в лірі рік тому перед 2Х девалом ліри. Практики, такі практики.
Приємно що в декільком рядках стільки цікавого і актуального. 1. Нагадайте, яким боком ФРС стоїть до Вас, або Ви стоїте до ФРС. 2. Практика точно що є практикою. Зараз Вас дуже хвилює, і це дуже дивно, чи часом хто не відкрив депозит в тій валюті, яку Ви не мали останні 50 років і не будете мати в найближчі 20, і в тій країні, де Ви особисто не були останніх 50 ркоів та не будете в наближчі 20. Не вживайте цих слів: "депозит" та "нерухомість". Є речі недоступні, наприклад як кільце навколо Сатурна. Крім того, ця гілка не про ФРС, і не про депозити.
flyman написав:З огляду на те, що ФРС почало згортати програми кількісного пом"якшення, купувати нерухомість перед початком "грандіозного шухера" це стріляти собі в ногу. Щось подібне як вкладатися в депозит в лірі рік тому перед 2Х девалом ліри. Практики, такі практики.
Приємно що в декільком рядках стільки цікавого і актуального. 1. Нагадайте, яким боком ФРС стоїть до Вас, або Ви стоїте до ФРС. 2. Практика точно що є практикою. Зараз Вас дуже хвилює, і це дуже дивно, чи часом хто не відкрив депозит в тій валюті, яку Ви не мали останні 50 років і не будете мати в найближчі 20, і в тій країні, де Ви особисто не були останніх 50 ркоів та не будете в наближчі 20. Не вживайте цих слів: "депозит" та "нерухомість". Є речі недоступні, наприклад як кільце навколо Сатурна. Крім того, ця гілка не про ФРС, і не про депозити.
akurt написав:1. Нагадайте, яким боком ФРС стоїть до Вас, або Ви стоїте до ФРС....
Крім того, ця гілка не про ФРС, і не про депозити.
Чувак не знает и не понимает, что со времён отмены золотого стандарта, ФРС стала маяком для всей экономики мира... Её решения влияют на рост ВВП всех стран, уровень занятости(безработицы)населения, курсы валют, и конечно же на РН. В том числе Турции....
akurt написав:1. Нагадайте, яким боком ФРС стоїть до Вас, або Ви стоїте до ФРС....
Крім того, ця гілка не про ФРС, і не про депозити.
Чувак не знает и не понимает, что со времён отмены золотого стандарта, ФРС стала маяком для всей экономики мира... Её решения влияют на рост ВВП всех стран, уровень занятости(безработицы)населения, курсы валют, и конечно же на РН. В том числе Турции....
Извиняюсь за оффтоп, но мне кажется Турция уже отыграла все возможные негативные сценарии по ужесточению монетарной политики ФРС. А куда делся пост пана akurt о Чешме? Было интересно, так как слышал что оттуда мигранты дальше идут на о.Хиос (Греция). Нормально там с безопасностью?
In Turkey, house sales decreased by 0.5% in 2021 compared to the previous year https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p ... 2021-45672 Как тут и предупреждалось ранее, рынок недвижимости Турции начал депрессировать. Продажи недвижимости начали падать.... Пока, по сравнению с прошлым годом, на 0.5%. Но учитывая катастрофический обвал лиры, он вскоре упадет намного больше. Соответственно и цены поползут вниз....
BIGor написав:Извиняюсь за оффтоп, но мне кажется Турция уже отыграла все возможные негативные сценарии по ужесточению монетарной политики ФРС.
Там совсем иной коленкор. Нац.банк Турции только слегка отыграл волюнтаристские указы Эрдогана, направленные на борьбу с ихней инфляцией. Когда он, вопреки законам экономики, приказал НБ снижать ставки, что привело к валютному кризису. Затем, для поддержания курса лиры, НБ тратил около 1 млрд. долларов в день, и у него фактически не осталось валютных резервов. (Сейчас в загашнике осталось всего около 8 млрд.) Эрдоган бросил экономику Турции на плаху и пошел фактически Ва-банк. Трудно представить что будет с лирой, когда ФРС начнет повышать ставки. А они планируют начать эту процедуру уже в марте месяце...