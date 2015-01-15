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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 468469470471
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 16:56

  fighterjet написав:Только при прилете в Турцию проходил. Отловил одинокого турка в форме возле пустого красного коридора, с ним в комнатку отошел, он попросил показать деньги, спросил, зачем столько :) Происхождением не интересовался.
Заполнил на компьютере форму, дал мне бумажку, пожелал счастливого пути.
Все.

При въезде в Турцию вообще-то полезно пройти на красный коридор и задекларировать валюту выше 10 000 €.
«Плюс», правда, только в том, что вы ее будете вывозить без вопросов.
А так ни при покупке недвижимости, ни при любых банковских операциях никакого объяснения происхождения средств не нужно.
Самая большая проблема - это законный правильный вывоз валюты из Украины,
Дня четыре назад наш товарищ купил в Алании квартиру 2+1 большой площади за 110 000 €. Так он после того, как ее выбрал вылетел в Украину взял документы о продаже недвижимости в Украине и официально через Красный коридор вывез/ввёз 110 000€.
В эти дни оформляет ВНЖ в Турции на себя и жену.
Я не знаю, на сколько его обобрали риэлторы, но все налоги и расходы по покупке/продаже недвижимости составили - так он мне сказал - 1100$.
akurt
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