Додано: Пон 17 січ, 2022 16:56

fighterjet написав: Только при прилете в Турцию проходил. Отловил одинокого турка в форме возле пустого красного коридора, с ним в комнатку отошел, он попросил показать деньги, спросил, зачем столько Происхождением не интересовался.

Заполнил на компьютере форму, дал мне бумажку, пожелал счастливого пути.

Все. Только при прилете в Турцию проходил. Отловил одинокого турка в форме возле пустого красного коридора, с ним в комнатку отошел, он попросил показать деньги, спросил, зачем столькоПроисхождением не интересовался.Заполнил на компьютере форму, дал мне бумажку, пожелал счастливого пути.Все.

При въезде в Турцию вообще-то полезно пройти на красный коридор и задекларировать валюту выше 10 000 €.«Плюс», правда, только в том, что вы ее будете вывозить без вопросов.А так ни при покупке недвижимости, ни при любых банковских операциях никакого объяснения происхождения средств не нужно.Самая большая проблема - это законный правильный вывоз валюты из Украины,Дня четыре назад наш товарищ купил в Алании квартиру 2+1 большой площади за 110 000 €. Так он после того, как ее выбрал вылетел в Украину взял документы о продаже недвижимости в Украине и официально через Красный коридор вывез/ввёз 110 000€.В эти дни оформляет ВНЖ в Турции на себя и жену.Я не знаю, на сколько его обобрали риэлторы, но все налоги и расходы по покупке/продаже недвижимости составили - так он мне сказал - 1100$.