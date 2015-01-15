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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472>
Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:35

В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем

Зображення

https://www.bankofamerica.com/mortgage/mortgage-rates/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 17:59

  zРадио написав:В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем

Зображення

https://www.bankofamerica.com/mortgage/mortgage-rates/


Всё ровно наоборот твоим гнусным комментариям - фразу as inventory vanished можно перевести как "в связи с отсутствием предложения", т.е. запасы распроданы, а нового предложения на рынке нет, пипл сейчас не выставляет. :?
А может как раз наоборот, пипл думает, ставки по облигациям растут, значит инфляция усиливается, цены продолжат рост, так зачем мне выставлять на продажу сейчас, может подождать более высоких цен? :roll:
Га? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 20:00

  Libo написав:
  zРадио написав:В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем

Зображення

https://www.bankofamerica.com/mortgage/mortgage-rates/


Всё ровно наоборот твоим гнусным комментариям - фразу as inventory vanished можно перевести как "в связи с отсутствием предложения", т.е. запасы распроданы, а нового предложения на рынке нет, пипл сейчас не выставляет. :?
А может как раз наоборот, пипл думает, ставки по облигациям растут, значит инфляция усиливается, цены продолжат рост, так зачем мне выставлять на продажу сейчас, может подождать более высоких цен? :roll:
Га? :roll:


Что значит "в связи с отсутствием предложения"?
Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?
Предложения хватает.
Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.
В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:07

  rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"?
Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?
Предложения хватает.
Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.
В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.


Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished.
Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен.
В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации.
Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:25

  Libo написав:
  rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"?
Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?
Предложения хватает.
Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.
В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.


Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished.
Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен.
В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации.
Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ. 8)


Не совсем так.
В США немного по-другому рынок устроен нежели у нас. Какие-то локации растут, какие-то нет.
В январе 2020 года мои знакомые совершили свой первый клозинг, купив дом в штате Вашингтон. К счастью, они меня не послушались. На тот момент, я ожидал кризиса, но не мог предположить, что он окажется таким...своеобразным.
Купили бренд-нью у застройщика по нижней границе рынка - около 650 куе. На сейчас он стоит 800+. И продолжает расти. Они немного недовольны городком и хотят перебраться в другой рядом. Но там сараи 70-х годов 1,2млн+. И продолжается рост. В НДЖ рост остановился. Во Флориде и в ТЕксасе растет.
В НЙ с начала пандемии роста нет. Вообще. Даже едва заметное снижение. То-же касается аренды.
Этому есть логическое объяснение. Но тем не менее.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 17 січ, 2022 21:35

  rjkz написав:
  Libo написав:
  rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"?
Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?
Предложения хватает.
Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.
В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.


Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished.
Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен.
В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации.
Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ. 8)


Не совсем так.
В США немного по-другому рынок устроен нежели у нас. Какие-то локации растут, какие-то нет.
В январе 2020 года мои знакомые совершили свой первый клозинг, купив дом в штате Вашингтон. К счастью, они меня не послушались. На тот момент, я ожидал кризиса, но не мог предположить, что он окажется таким...своеобразным.
Купили бренд-нью у застройщика по нижней границе рынка - около 650 куе. На сейчас он стоит 800+. И продолжает расти. Они немного недовольны городком и хотят перебраться в другой рядом. Но там сараи 70-х годов 1,2млн+. И продолжается рост. В НДЖ рост остановился. Во Флориде и в ТЕксасе растет.
В НЙ с начала пандемии роста нет. Вообще. Даже едва заметное снижение. То-же касается аренды.
Этому есть логическое объяснение. Но тем не менее.


ЗЫ: по НЙ меркам у нее неплохая квартира в неплохом доме в очень неплохой локации. Когда-то в ее доме квартиры продавались среди "своих" еще до выхода на маркет. Например, есть несколько семей, чьи родители/дети живут в этом-
же доме. Одна семья жила в одной квартире, когда в продажу готовилась бОльшая, они купили ее, а свою продали соседям сверху, которые купили для своей подросшей дочери.
На "мотлох" так не бросаются, не так-ли?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 05:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

тук-тук.
Меня упорно выгоняют с ветки про обвал киевского битоина, сейчас перекинули сюда посты про СЩА.
Вот, думаю, может тут сразу писать. Меня на 2 ветки вряд ли хватит.
Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  rjkz написав:Вот, думаю, может тут сразу писать.
только тут :D
тут от Филиппин и до Аляски.
О турции один известный шут старается :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:49

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 09:54

  rjkz написав:Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.


Дело в том, что вопрос "Ивестируем в недвижимость за границей" разделился на 2 (два) варианта решения:
Вариант 1 - легкий беспроблемный - мечты юношей 45-50 лет о том, как они инвестируют в Исландию, Монголию, Португалию, Никарагуа, Филиппины, Швецию, Албанию, Люксембург, Монако, Румынию, Марс, Италию, Сатурн, Новую Зеландию и в Занзибар. В качестве стран, В КОТОРЫРЕ ОНИ БУДУТ ИНВЕСТИРВАТЬ, выбираются в 100% случаев страны, в которых они никогда в жизни не были и нет денег купить авиабилет, чтобы слетать на 5-7 дней хоть ознакомиться.

Вариант 2 - реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец и останавливается в эти дни. Слова о том, что можно сделать быстро, легко и беспроблемное, вызывают сильное раздражение.

Тема про недвиге в США интересна. Но - думаю - для 99,99% завсегдатаев недостижима.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 січ, 2022 11:09, всього редагувалось 2 разів.
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