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В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем
zРадио написав:В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем
Всё ровно наоборот твоим гнусным комментариям - фразу as inventory vanished можно перевести как "в связи с отсутствием предложения", т.е. запасы распроданы, а нового предложения на рынке нет, пипл сейчас не выставляет. А может как раз наоборот, пипл думает, ставки по облигациям растут, значит инфляция усиливается, цены продолжат рост, так зачем мне выставлять на продажу сейчас, может подождать более высоких цен? Га?
zРадио написав:В Штатах падают продажи домов. С ускорением. Причина - взлет ипотечных ставок (30-летки достигли 3,5%, т.е. вернулись к пре-пандемическим значениям) и относительной недоступности жилья (средней стоимости дома / средний доход домохозяйства). В то же время ФРС только в ноябре начал сокрашать выкуп MBS-закладных. Наблюдаем
Всё ровно наоборот твоим гнусным комментариям - фразу as inventory vanished можно перевести как "в связи с отсутствием предложения", т.е. запасы распроданы, а нового предложения на рынке нет, пипл сейчас не выставляет. А может как раз наоборот, пипл думает, ставки по облигациям растут, значит инфляция усиливается, цены продолжат рост, так зачем мне выставлять на продажу сейчас, может подождать более высоких цен? Га?
Что значит "в связи с отсутствием предложения"? Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы? Предложения хватает. Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров. В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.
rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"? Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы? Предложения хватает. Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров. В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.
Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished. Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен. В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации. Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ.
rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"? Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы? Предложения хватает. Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров. В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.
Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished. Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен. В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации. Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ.
Не совсем так. В США немного по-другому рынок устроен нежели у нас. Какие-то локации растут, какие-то нет. В январе 2020 года мои знакомые совершили свой первый клозинг, купив дом в штате Вашингтон. К счастью, они меня не послушались. На тот момент, я ожидал кризиса, но не мог предположить, что он окажется таким...своеобразным. Купили бренд-нью у застройщика по нижней границе рынка - около 650 куе. На сейчас он стоит 800+. И продолжает расти. Они немного недовольны городком и хотят перебраться в другой рядом. Но там сараи 70-х годов 1,2млн+. И продолжается рост. В НДЖ рост остановился. Во Флориде и в ТЕксасе растет. В НЙ с начала пандемии роста нет. Вообще. Даже едва заметное снижение. То-же касается аренды. Этому есть логическое объяснение. Но тем не менее.
rjkz написав:Что значит "в связи с отсутствием предложения"? Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы? Предложения хватает. Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров. В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.
Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished. Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен. В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации. Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ.
Не совсем так. В США немного по-другому рынок устроен нежели у нас. Какие-то локации растут, какие-то нет. В январе 2020 года мои знакомые совершили свой первый клозинг, купив дом в штате Вашингтон. К счастью, они меня не послушались. На тот момент, я ожидал кризиса, но не мог предположить, что он окажется таким...своеобразным. Купили бренд-нью у застройщика по нижней границе рынка - около 650 куе. На сейчас он стоит 800+. И продолжает расти. Они немного недовольны городком и хотят перебраться в другой рядом. Но там сараи 70-х годов 1,2млн+. И продолжается рост. В НДЖ рост остановился. Во Флориде и в ТЕксасе растет. В НЙ с начала пандемии роста нет. Вообще. Даже едва заметное снижение. То-же касается аренды. Этому есть логическое объяснение. Но тем не менее.
ЗЫ: по НЙ меркам у нее неплохая квартира в неплохом доме в очень неплохой локации. Когда-то в ее доме квартиры продавались среди "своих" еще до выхода на маркет. Например, есть несколько семей, чьи родители/дети живут в этом- же доме. Одна семья жила в одной квартире, когда в продажу готовилась бОльшая, они купили ее, а свою продали соседям сверху, которые купили для своей подросшей дочери. На "мотлох" так не бросаются, не так-ли?
тук-тук. Меня упорно выгоняют с ветки про обвал киевского битоина, сейчас перекинули сюда посты про СЩА. Вот, думаю, может тут сразу писать. Меня на 2 ветки вряд ли хватит. Про что эта ветка - только про Турцию? Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке? Кроме перекинутых постов.
rjkz написав:Про что эта ветка - только про Турцию? Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке? Кроме перекинутых постов.
Дело в том, что вопрос "Ивестируем в недвижимость за границей" разделился на 2 (два) варианта решения: Вариант 1 - легкий беспроблемный - мечты юношей 45-50 лет о том, как они инвестируют в Исландию, Монголию, Португалию, Никарагуа, Филиппины, Швецию, Албанию, Люксембург, Монако, Румынию, Марс, Италию, Сатурн, Новую Зеландию и в Занзибар. В качестве стран, В КОТОРЫРЕ ОНИ БУДУТ ИНВЕСТИРВАТЬ, выбираются в 100% случаев страны, в которых они никогда в жизни не были и нет денег купить авиабилет, чтобы слетать на 5-7 дней хоть ознакомиться.
Вариант 2 - реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец и останавливается в эти дни. Слова о том, что можно сделать быстро, легко и беспроблемное, вызывают сильное раздражение.
Тема про недвиге в США интересна. Но - думаю - для 99,99% завсегдатаев недостижима.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 18 січ, 2022 11:09, всього редагувалось 2 разів.