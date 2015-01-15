Додано: Пон 17 січ, 2022 21:25

Libo написав: rjkz написав: Что значит "в связи с отсутствием предложения"?

Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?

Предложения хватает.

Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.

В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают. Что значит "в связи с отсутствием предложения"?Открываешь Зиллоу, Трулию, Риелтор - а там пустые страницы?Предложения хватает.Знакомая в НЙ пытается полгода продать 1бдрм. Сначала пробовала за 300 куе по обычной схеме, через риелтора. За полгода чуть-ли ни одного просмотра.Недавно узнал, что уже по знакомым предлагает за 275 куе. В ее-же доме 2бдрм (J4, правда) выставили за 330 и через месяц снизили сразу на 295. Тоже без просмотров.В хорошем городке в НДЖ, еще недавно дома продавались за часы с аукционом на повышение. Сейчас рынок более чем спокоен - покупай что хочешь, цены не растут но пока и не падают.



Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished.

Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен.

В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации.

Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ. Это не ко мне вопрос. К зраднику, который залепил тут информацию из американского источника, что inventory vanished.Я могу только прокомментировать, что там, как и везде бывает избыточное и недостаточное для нормального рынка предложение. Надо предполагать, что все, пользуещееся спросом размели. Мотлох брать не хотят. Новое не выставляют, видимо ожидают роста цен.В США порядка 150 млн. домов и квартир. В обычные годы покупают-продают до 5 млн., в 2021-м купили более 7 млн. Практически покупали-продавали каждый 20-й дом или квартиру. Кому приспичило продал, кому хотелось купить - купил. На рынке перекур и оценка ситуации.Твоей знакомой желаю мужества с её уанбедрум. Пусть найдет нормального риелтора и не жадничает. Видимо, у нее отстойный мотлох, если не продается за 300 тыщ.

Не совсем так.В США немного по-другому рынок устроен нежели у нас. Какие-то локации растут, какие-то нет.В январе 2020 года мои знакомые совершили свой первый клозинг, купив дом в штате Вашингтон. К счастью, они меня не послушались. На тот момент, я ожидал кризиса, но не мог предположить, что он окажется таким...своеобразным.Купили бренд-нью у застройщика по нижней границе рынка - около 650 куе. На сейчас он стоит 800+. И продолжает расти. Они немного недовольны городком и хотят перебраться в другой рядом. Но там сараи 70-х годов 1,2млн+. И продолжается рост. В НДЖ рост остановился. Во Флориде и в ТЕксасе растет.В НЙ с начала пандемии роста нет. Вообще. Даже едва заметное снижение. То-же касается аренды.Этому есть логическое объяснение. Но тем не менее.