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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:00
akurt написав:
Вариант 2 - реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец
вкласти 200 000 євро в курортну вілу, потім, через пару років - продати її за 112 000 євро???
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