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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:14
akurt написав: rjkz написав:Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.
Дело в том, что вопрос "Ивестируем в недвижимость за границей" разделился на 2 (два) варианта решения:Вариант 1
- легкий беспроблемный - мечты юношей 45-50 лет о том, как они инвестируют в Исландию, Монголию, Португалию, Никарагуа, Филиппины, Швецию, Албанию, Люксембург, Монако, Румынию, Марс, Италию, Сатурн, Новую Зеландию и в Занзибар. В качестве стран, В КОТОРЫРЕ ОНИ БУДУТ ИНВЕСТИРВАТЬ, выбираются в 100% случаев страны, в которых они никогда в жизни не были и нет денег купить авиабилет, чтобы слетать на 5-7 дней хоть ознакомиться.Вариант 2
- реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец и останавливается в эти дни. Слова о том, что можно сделать быстро, легко и беспроблемное, вызывают сильное раздражение. Тема про недвиге в США интересна. Но - думаю - для 99,99% завсегдатаев недостижима.
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
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rjkz
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:43
rjkz написав:
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
Тут, просто готовьтесь слушать что всё остальное, особенно с налогами и ценами гораздо хуже Анталии )))
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stm
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