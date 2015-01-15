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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:14

  akurt написав:
  rjkz написав:Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.


Дело в том, что вопрос "Ивестируем в недвижимость за границей" разделился на 2 (два) варианта решения:
Вариант 1 - легкий беспроблемный - мечты юношей 45-50 лет о том, как они инвестируют в Исландию, Монголию, Португалию, Никарагуа, Филиппины, Швецию, Албанию, Люксембург, Монако, Румынию, Марс, Италию, Сатурн, Новую Зеландию и в Занзибар. В качестве стран, В КОТОРЫРЕ ОНИ БУДУТ ИНВЕСТИРВАТЬ, выбираются в 100% случаев страны, в которых они никогда в жизни не были и нет денег купить авиабилет, чтобы слетать на 5-7 дней хоть ознакомиться.

Вариант 2 - реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец и останавливается в эти дни. Слова о том, что можно сделать быстро, легко и беспроблемное, вызывают сильное раздражение.

Тема про недвиге в США интересна. Но - думаю - для 99,99% завсегдатаев недостижима.


То есть, мне не сюда?
Ок, принято.

Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 21:43

  rjkz написав:То есть, мне не сюда?
Ок, принято.

Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.

Тут, просто готовьтесь слушать что всё остальное, особенно с налогами и ценами гораздо хуже Анталии )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 22:44

akurt Как с Вами можно связаться? Не могу писать приватные меседжи.
paulm
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:55

  rjkz написав:тук-тук.
Меня упорно выгоняют с ветки про обвал киевского битоина, сейчас перекинули сюда посты про СЩА.
Вот, думаю, может тут сразу писать. Меня на 2 ветки вряд ли хватит.
Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.

Да. Совершенно унылое место.
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 23:56

  paulm написав:akurt Как с Вами можно связаться? Не могу писать приватные меседжи.

Это потому что он долбодятел
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