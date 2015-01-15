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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:14
akurt написав: rjkz написав:Про что эта ветка - только про Турцию?
Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
Кроме перекинутых постов.
Дело в том, что вопрос "Ивестируем в недвижимость за границей" разделился на 2 (два) варианта решения:Вариант 1
- легкий беспроблемный - мечты юношей 45-50 лет о том, как они инвестируют в Исландию, Монголию, Португалию, Никарагуа, Филиппины, Швецию, Албанию, Люксембург, Монако, Румынию, Марс, Италию, Сатурн, Новую Зеландию и в Занзибар. В качестве стран, В КОТОРЫРЕ ОНИ БУДУТ ИНВЕСТИРВАТЬ, выбираются в 100% случаев страны, в которых они никогда в жизни не были и нет денег купить авиабилет, чтобы слетать на 5-7 дней хоть ознакомиться.Вариант 2
- реальный вариант, на котором может остановиться рядовой украинец и останавливается в эти дни. Слова о том, что можно сделать быстро, легко и беспроблемное, вызывают сильное раздражение. Тема про недвиге в США интересна. Но - думаю - для 99,99% завсегдатаев недостижима.
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
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rjkz
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Додано: Вів 18 січ, 2022 21:43
rjkz написав:
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
Тут, просто готовьтесь слушать что всё остальное, особенно с налогами и ценами гораздо хуже Анталии )))
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stm
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Додано: Вів 18 січ, 2022 22:44
akurt Как с Вами можно связаться? Не могу писать приватные меседжи.
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paulm
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Додано: Сер 19 січ, 2022 05:53
paulm написав:akurt
Как с Вами можно связаться? Не могу писать приватные меседжи.
было бы желание-мордогнига,инста,WhatsApp,почтой.
Персонаж известный на весь мир
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:17
paulm написав:akurt
Как с Вами можно связаться? Не могу писать приватные меседжи.
А зачем со мною связываться?
Я обычно тут присутствую.
Сегодня нахожусь на полуострове Чешме, там, где в 1770 году произошла самая крупная битва эпохи парусных судов и где Московия ударила в спину нынешнему самому надежному соседу Украины.
Параллельно консультирую по юридическим вопросам сразу двух наших людей: один купил квартиру в Алании за 110 000€, второй - более интересный вариант - в центре Анталии ща 1 050 000 лир или 78 000$ - в новом доме все новое и все готовое под ключ.
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akurt
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:23
rjkz написав:
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
Наоборот, надо приветствовать Вас и Ваши посты здесь. Я кстати, всегда с интересом читаю Ваши Сообщения и ставлю часто «+».
Просто я имел ввиду, что надо реально смотреть на вещи: 99,99% писателей/завсегдатаев этой ветки далее Позняков никуда не выезжают.
Слова «США» будут восприниматься как «Марс».
Это надо учитывать.
Поо США очень интересно, тем более что я к инвестициям в США имею прямое отношение.
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akurt
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Додано: Сер 19 січ, 2022 08:40
akurt написав: rjkz написав:
То есть, мне не сюда?
Ок, принято.
Тогда вопрос к модераторам:
На какой ветке мне "флудить про Омерику", чтобы Прохожий не плакался в жилетку?
Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
Наоборот, надо приветствовать Вас и Ваши посты здесь. Я кстати, всегда с интересом читаю Ваши Сообщения и ставлю часто «+».
Просто я имел ввиду, что надо реально смотреть на вещи: 99,99% писателей/завсегдатаев этой ветки далее Позняков никуда не выезжают.
Слова «США» будут восприниматься как «Марс».
Это надо учитывать.
Поо США очень интересно, тем более что я к инвестициям в США имею прямое отношение.
Это хорошо, Акурт, ибо анкета по финмону сейчас содержит обязательные поля по гражданству и получению доходов от стран ЕС и США )))
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stm
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