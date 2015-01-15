Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.
rjkz написав:Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал).
akurt написав:Трохи про інвестиції в нерухомість - забуту тему.
Як відомо, декілька сімей з України вдало вклалися влітку 2020 року в один з накращіх та суперових житлових комплексів на березі Середземного моря.
НЕ РЕКЛАМА - КУПИТИ ОДНАКОВО ТАМ НІЧОГО НЕ ВДАСТЬСЯ. ВСЕ ПРОДАНО ще в 2020 році. Докладна інформаця про ціни, умови купівлі напряму у Забудовника та безвідсоткового розтермінування були на цьому форумі. Один з форумчан скористався - приємно що пригодилося. http://casamax.com.tr/en/homepage/ Домовився на Набережній зустрітися за філіжанкою кави з другим із трьох наших українців (одній родині допомогаю реально акуратно поступово вселитися), який має тут квартиру.
Вчора було оприлюднено Рішення зборів ОСББ будинка про встановлення квартплати - вона визначена на рівні в 500 лір на місяць або близько 1000 гривень. Я вважаю цю цифру - хоча вона і в 10 (!!!) разів виша за квартплату (айдат) в моєму будинку - об"єктивною: - комплекс має суперову територію із суперовим (реально) ландшафтним дизайном, який вимагає постійного догляду. Декоративні басейни з фонтанами - буде дуже корисно влітку. - обслуговування підземного паркінгу із моніторінгом (1 паркувальне місце на квартиру - "бонус" від Забудовника до кожної квартири). - обслуговування відкритого плавального басейну (ще не запустили). - обслуговування зимового плавального басейну з підігрівом (ще не запустили - закінчують оздоблювальні роботи). - обслуговування комплекса СПА з сауною, банею та хамамом. - обслуговування дитячого майданчика; - обслуговування кафе на території для організації мешканцями проведення сімейних урочистостей. - обслуговування баскетбольного майданчика на територїі комплекса. - обслуговування 2-х потужнх дизель-генераторів на випадок відсутності електрики. - інше, в тому числі підвищена з 1 січня 2022 зарплатня співробітників - мінімалку підвищено з суми 2 640 лір "на руки" до 4 250 лір "на руки".
Влітку йшли розмови про прогнозовану суму айдату в 350 лір - тоді це було близько 40 доларів. На сьогодні 500 лір - це 37 доларів - або близько 1000 гривень - або квиток ski-pass - на один день в Ворохті.
Инвестиция в недвижимость - это не просто удачно купить, а главное удачно продать или сдать жилье. За сколько им удалось продать? какую прибыль/убыток получили? Интересует не цена продажи на сейчас (эти сказки красивы, но прибыль не приносят, а только убытки в виде квартплаты и устаревания), а реальная сделка. С арендой в Турции тоже не сладко, потому на аренде не заработать. Или для вас инвестиция - это выкинуть деньги? (Сорри - удачно купить квартиру в Турции)
akurt написав:Ах, ol_zy... Где же он - тот волшебник, который скажет: - Завтра в 10-00 делаем вот так и так - смотри, вот точные цифры - и сразу попадаем в царство денег... берем их - дело надежное и проверенное...
Коллеги, кто засёк: это какая по счёту редакция? По-моему, минимум третья уже...
rjkz написав:Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.
Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.
rjkz написав:Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал).
К сожалению, последние много лет не имею временной возможности наслаждаться чтением. То что касается Америки, начиная с детства: 1. Мой любимейший писатель Рекс Стаут с его многотомником о Ниро Вульфе 2. "Рассказы о животных" Сетон-Томпсон. Это в глубоком детстве. 3. Марк Твен. 2 первые книги на Инглише были именно его. 4. О"Генри. Фильмы тоже смотреть нет возможности, любимые 1. Shawshank redemption 2. If Tomorrow comes... Сейчас что-то не вспоминается. Собственно, США я не по книгам познал. Да и то все относительно, я за пределами НЙ почти не бывал. Но, в общем, если не ставить задачу "галопом по Европам", то можно все время открывать себе много нового в любом месте. Хотя в НЙ есть все что душе угодно - и рестораны и шопинг и музеи и театры, мюзиклы, архитектура, природа (не удивляйтесь, она есть), чистые океанские пляжи, парки, зоопарки (довольно много), ботанические сады, Луна-парк, концерты любой музыки исполнителей со всего мира, лучшие специализированные медцентры мира (пусть лучше не понадобится, но к сожалению пришлось узнать), всевозможные парады - на Тенксгивен самый известный, но их еще дофига других, спорт, даже рыбалка и тд и тп. МОжно взять экскурсию на пароходе вокруг Манхеттена, можно почти то-же самое получить нашару - Ферри (паром) на Стейтен-Айленд и обратно. Не знаю как сейчас, но когда-то можно было нанять вертолет Юбер из аэропорта на Манхеттен за 400 долларов. Чем не развлечение? Образование - отдельная песня. Начиная от школьного, курсов Инглиша и заканчивая университетами, включая Лигу Плюща. Кстати, некоторые калледжи ценятся не меньше крутого университетского образования.