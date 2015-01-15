Додано: Суб 22 січ, 2022 03:26

vitaliian написав: rjkz написав: Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке? Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке? приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.



Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.



rjkz написав: Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись. Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись. пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал). приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал).

К сожалению, последние много лет не имею временной возможности наслаждаться чтением.То что касается Америки, начиная с детства:1. Мой любимейший писатель Рекс Стаут с его многотомником о Ниро Вульфе2. "Рассказы о животных" Сетон-Томпсон. Это в глубоком детстве.3. Марк Твен. 2 первые книги на Инглише были именно его.4. О"Генри.Фильмы тоже смотреть нет возможности, любимые1. Shawshank redemption2. If Tomorrow comes...Сейчас что-то не вспоминается.Собственно, США я не по книгам познал. Да и то все относительно, я за пределами НЙ почти не бывал. Но, в общем, если не ставить задачу "галопом по Европам", то можно все время открывать себе много нового в любом месте. Хотя в НЙ есть все что душе угодно - и рестораны и шопинг и музеи и театры, мюзиклы, архитектура, природа (не удивляйтесь, она есть), чистые океанские пляжи, парки, зоопарки (довольно много), ботанические сады, Луна-парк, концерты любой музыки исполнителей со всего мира, лучшие специализированные медцентры мира (пусть лучше не понадобится, но к сожалению пришлось узнать), всевозможные парады - на Тенксгивен самый известный, но их еще дофига других, спорт, даже рыбалка и тд и тп. МОжно взять экскурсию на пароходе вокруг Манхеттена, можно почти то-же самое получить нашару - Ферри (паром) на Стейтен-Айленд и обратно.Не знаю как сейчас, но когда-то можно было нанять вертолет Юбер из аэропорта на Манхеттен за 400 долларов. Чем не развлечение?Образование - отдельная песня. Начиная от школьного, курсов Инглиша и заканчивая университетами, включая Лигу Плюща. Кстати, некоторые калледжи ценятся не меньше крутого университетского образования.