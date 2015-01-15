RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 472473474475476>
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 12:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  rjkz написав:Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.

Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.

  rjkz написав:Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал).
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10468
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1827 раз.
Подякували: 2614 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 14:53

  akurt написав:Трохи про інвестиції в нерухомість - забуту тему.

Як відомо, декілька сімей з України вдало вклалися влітку 2020 року в один з накращіх та суперових житлових комплексів на березі Середземного моря.

НЕ РЕКЛАМА - КУПИТИ ОДНАКОВО ТАМ НІЧОГО НЕ ВДАСТЬСЯ. ВСЕ ПРОДАНО ще в 2020 році.
Докладна інформаця про ціни, умови купівлі напряму у Забудовника та безвідсоткового розтермінування були на цьому форумі. Один з форумчан скористався - приємно що пригодилося.
http://casamax.com.tr/en/homepage/
Домовився на Набережній зустрітися за філіжанкою кави з другим із трьох наших українців (одній родині допомогаю реально акуратно поступово вселитися), який має тут квартиру.

Вчора було оприлюднено Рішення зборів ОСББ будинка про встановлення квартплати - вона визначена на рівні в 500 лір на місяць або близько 1000 гривень.
Я вважаю цю цифру - хоча вона і в 10 (!!!) разів виша за квартплату (айдат) в моєму будинку - об"єктивною:
- комплекс має суперову територію із суперовим (реально) ландшафтним дизайном, який вимагає постійного догляду. Декоративні басейни з фонтанами - буде дуже корисно влітку.
- обслуговування підземного паркінгу із моніторінгом (1 паркувальне місце на квартиру - "бонус" від Забудовника до кожної квартири).
- обслуговування відкритого плавального басейну (ще не запустили).
- обслуговування зимового плавального басейну з підігрівом (ще не запустили - закінчують оздоблювальні роботи).
- обслуговування комплекса СПА з сауною, банею та хамамом.
- обслуговування дитячого майданчика;
- обслуговування кафе на території для організації мешканцями проведення сімейних урочистостей.
- обслуговування баскетбольного майданчика на територїі комплекса.
- обслуговування 2-х потужнх дизель-генераторів на випадок відсутності електрики.
- інше, в тому числі підвищена з 1 січня 2022 зарплатня співробітників - мінімалку підвищено з суми 2 640 лір "на руки" до 4 250 лір "на руки".

Влітку йшли розмови про прогнозовану суму айдату в 350 лір - тоді це було близько 40 доларів.
На сьогодні 500 лір - це 37 доларів - або близько 1000 гривень - або квиток ski-pass - на один день в Ворохті.

Инвестиция в недвижимость - это не просто удачно купить, а главное удачно продать или сдать жилье. За сколько им удалось продать? какую прибыль/убыток получили? Интересует не цена продажи на сейчас (эти сказки красивы, но прибыль не приносят, а только убытки в виде квартплаты и устаревания), а реальная сделка. С арендой в Турции тоже не сладко, потому на аренде не заработать.
Или для вас инвестиция - это выкинуть деньги? (Сорри - удачно купить квартиру в Турции)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7076
З нами з: 20.01.15
Подякував: 421 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 15:01

Ах, ol_zy... Где же он - тот волшебник, который скажет:
- Завтра в 10-00 делаем вот так и так - смотри, вот точные цифры - и сразу попадаем в царство денег... берем их - дело надежное и проверенное...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6538
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2505 раз.
Подякували: 899 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:44

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Ах, ol_zy... Где же он - тот волшебник, который скажет:
- Завтра в 10-00 делаем вот так и так - смотри, вот точные цифры - и сразу попадаем в царство денег... берем их - дело надежное и проверенное...

Коллеги, кто засёк: это какая по счёту редакция? По-моему, минимум третья уже...
juristkostya
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1095 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 03:26

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Или кто-то что-то обсуждает по Северной Америке?
приветствую, в последнее время здесь много содержательных и полезных постов про Израиль, от нашего очень уважаемого форумчанина, который решил поделиться своим бесценным опытом, чтобы другие на эти грабли не наступали.

Думаю и ваша омерика здесь тоже приживется. Велкам в нашу теплую и дружескую атмосферу.

  rjkz написав:Желательно, ветку, которую читают и на которых пишут, а не те, что умерли едва родившись.
пишите сюда! Какая ваша любимая книга и фильм про омерику? Мои "одноэтажная Америка" (очень рекомендую) и "Малкольм в центре внимания" (это сериал).


К сожалению, последние много лет не имею временной возможности наслаждаться чтением.
То что касается Америки, начиная с детства:
1. Мой любимейший писатель Рекс Стаут с его многотомником о Ниро Вульфе
2. "Рассказы о животных" Сетон-Томпсон. Это в глубоком детстве.
3. Марк Твен. 2 первые книги на Инглише были именно его.
4. О"Генри.
Фильмы тоже смотреть нет возможности, любимые
1. Shawshank redemption
2. If Tomorrow comes...
Сейчас что-то не вспоминается.
Собственно, США я не по книгам познал. Да и то все относительно, я за пределами НЙ почти не бывал. Но, в общем, если не ставить задачу "галопом по Европам", то можно все время открывать себе много нового в любом месте. Хотя в НЙ есть все что душе угодно - и рестораны и шопинг и музеи и театры, мюзиклы, архитектура, природа (не удивляйтесь, она есть), чистые океанские пляжи, парки, зоопарки (довольно много), ботанические сады, Луна-парк, концерты любой музыки исполнителей со всего мира, лучшие специализированные медцентры мира (пусть лучше не понадобится, но к сожалению пришлось узнать), всевозможные парады - на Тенксгивен самый известный, но их еще дофига других, спорт, даже рыбалка и тд и тп. МОжно взять экскурсию на пароходе вокруг Манхеттена, можно почти то-же самое получить нашару - Ферри (паром) на Стейтен-Айленд и обратно.
Не знаю как сейчас, но когда-то можно было нанять вертолет Юбер из аэропорта на Манхеттен за 400 долларов. Чем не развлечение?
Образование - отдельная песня. Начиная от школьного, курсов Инглиша и заканчивая университетами, включая Лигу Плюща. Кстати, некоторые калледжи ценятся не меньше крутого университетского образования.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12684
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6561 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 13:31

  akurt написав:Тільки сьогодні читав як пан на букву Г хоче третю групу нахилити. Підтримую. Весь світ і всюди платить.

Про Грузію можу вас і підтримати, бо був багато разів.
Я питання купівлі нерухомості там розглядав, але вирішив не вкладатися.

успішним успіхам долярчикам біда-біда буде, прийдеться в Польщу на полинуці, або в село крутити корівкам хвости.

Тим часом тут черговий удар під дих від монополістів,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
і знову роздуми про те, куди заводити еміграційний трактор.

Грузія виглядає привабливо зі всіх сторін.

Шкода, що почалася криптозима і стало сумно із шиткоєнами.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:48

  flyman написав:Акурт проводить пенсію в Туруреччині, молодець,
Роберто вирішив окопатися в Ізраїлі, ще ліпше.
Вони визначилися.

А от що робити іншим?

Можно и в Украине. Киев, под Киевом, Полтава, под Полтавой на берегу Псла.
Надоест холодно-слякотно, тогда можно и к теплому морю. Аренда хорошой виллы у моря порядка тыщи баксов. Практически во всех теплых странах. Без мороки и расходов на содержание.
Три месяца там хватит? Три тыщи. И домой картошку и огород сажать, в саду яблони цветут, всем девчонкам хочется, в майки и шортики переодеваются ... :lol: :lol: :lol:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 10587
З нами з: 14.11.11
Подякував: 406 раз.
Подякували: 4311 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 17:54

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  flyman написав:Тим часом тут черговий удар під дих від монополістів,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
і знову роздуми про те, куди заводити еміграційний трактор.

Так купіть сонячних панелей + бензогенератор. Це ж Україна.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5747
З нами з: 19.09.10
Подякував: 967 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 18:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Народ, я только начинаю читать что тут пишут, не совсем проникся еще контекстом, поэтому есчЁ (ТМ Биг) не в тему - звыняйте.
Это конечно больше в тему этой ветки:

Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор

Но она загнулась раньще чем разогнулась.

В моем понимании, каждому периоду жизни должно соответствовать место проживания.
В период трудовой активности, надо жить в странах где можно хорошо зарабатывать.
В этом плане больше подходит США - я не знаю другую страну с таким уровнем доходов, доступным каждому.
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США - оптимально.
На старости лет в США оставаться можно только в 2-х случаях.
Если ты очень богат или очень (по американским меркам) беден.
В среднем случае как вариант - можно перебираться в страну с не такой высокой стоимостью жизни.
Раньше в США работала такая схема - работа в НЙ, пенсия во Флориде.
Но сейчас во Флориду ломанулись очень многие, недовольные серпасто-молоткастыми тенденциями в некоторых штатах.
Поэтому многие с капиталами релокейтятся в другие страны.
Например, в Панаму.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12684
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6561 раз.
Подякували: 3616 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 19:35

  BIGor написав:
  flyman написав:Тим часом тут черговий удар під дих від монополістів,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
і знову роздуми про те, куди заводити еміграційний трактор.

Так купіть сонячних панелей + бензогенератор. Це ж Україна.

думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27819
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 2406 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 472473474475476>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, baraka, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 889, 890, 891
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8904 1229607
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 січ, 2022 16:02
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 55199
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 106334
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.