|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Суб 22 січ, 2022 19:38
rjkz написав:
Народ, я только начинаю читать что тут пишут, не совсем проникся еще контекстом, поэтому есчЁ (ТМ Биг) не в тему - звыняйте.
Это конечно больше в тему этой ветки:Глобализация дарит нам много возможностей. Где в мире комфор
Но она загнулась раньще чем разогнулась.
В моем понимании, каждому периоду жизни должно соответствовать место проживания.
В период трудовой активности, надо жить в странах где можно хорошо зарабатывать.
В этом плане больше подходит США - я не знаю другую страну с таким уровнем доходов, доступным каждому.
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США - оптимально.
На старости лет в США оставаться можно только в 2-х случаях.
Если ты очень богат или очень (по американским меркам) беден.
В среднем случае как вариант - можно перебираться в страну с не такой высокой стоимостью жизни.
Раньше в США работала такая схема - работа в НЙ, пенсия во Флориде.
Но сейчас во Флориду ломанулись очень многие, недовольные серпасто-молоткастыми тенденциями в некоторых штатах.
Поэтому многие с капиталами релокейтятся в другие страны.
Например, в Панаму.
Ще повно їх на Філіпінах.
Там програма є тим, кому за 50 - пенсійна віза.
Багато ветеранів із США.
Але ютубери з того ж США розказують, що там повно відбитих, ліпше з ними не спілкуватися.
$1000 в місяць достатньо для безбідного життя з філіпінкою.
з.і.
хто підкаже крипто-дружні країни, так щоб не через банк перекидати, а криптою і без податків переводити в фіат?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27819
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 2406 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:05
Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.
Всегда с уважением относился к Libo
и rjkz
. К советам Libo
год назад прислушался и все получилось более, чем отлично.
Парни! Респект и уважуха!
rjkz написав:
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США
- оптимально.
А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.
Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...
1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University
- факультет Электротехники.
Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.
2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.
Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.
3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6538
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2505 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:34
akurt написав:
Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.
Всегда с уважением относился к Libo
и rjkz
. К советам Libo
год назад прислушался и все получилось более, чем отлично.
Парни! Респект и уважуха!
rjkz написав:
Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США
- оптимально.
А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.
Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...
1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University
- факультет Электротехники.
Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.
2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.
Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.
3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят».
Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...
Закінчення вузу Ліги Плюща (як і просто вузу) ще нічого не гарантує, хіба трохи підвищує шанси.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27819
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 2406 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 січ, 2022 20:59
rjkz написав:
На старости лет в США оставаться можно только в 2-х случаях.
Если ты очень богат или очень (по американским меркам) беден.
Богатому укропу однозначно в Украине жить будет веселее. Первый парень на районе. Надоест - поедет оттянуться в Америку или еще куда-нибудь. В чем проблема?
Посмотрите на детей богатых украинцев - они все в Украине, хотя учились и имеют опыт жизни там. Туда едут наши голодные и бедные - пахать, делать карьеру, реализовывать свои бизнес мечты или просто подзаработать, заработать пенсию и т.п.
А многие делают то же самое тут, не выезжая, и у некоторых тут получается лучше, у кого-то также или меньше, но зато без стресса.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 10587
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 406 раз.
- Подякували: 4311 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:05
Пане Флаймане! Помиляючись про "Лігу плюща", Ви НЕ помиляєтеся в цілому.
Якось плавали в морі поблизу півострова Каш з нашим хлопцем, що закінчив університет в США, але роботу знайшов тільки у Великій Британії, прилетів з жінкою на відпочинок, то він мені дав таку класифікацію університетів США (можливо, сам придумав за своїм досвідом та досвідом жінки, яка теж закінчила університет в США, але влаштувалася тільки в Лондоні після марної спроби знайти роботу в США, можливо, цитував когось - не знаю):
Група 3: "Дякуємо, шановний випускнику, що Ви у нас вчилися, ми чули є квиток додому - щасливої дороги!"
Група 2: "Ну ось бачите, випускнику, а Ви хвилювалися, а ми точно впевнені, що у 50% випадків знайдете роботу!"
Група 1: "Sir! Не спешіть приймати рішення. Вас очікують в залі ще 45 представників найпотужніших корпорацій з пропозиціями!"
Я до того, що дійсно університет в США треба обирати мудро.
До речі, в ряді університетів США є спеціальні пропозиції для українців, серед них найціннішою може бути пропозиція оплати за навчання за умовами для мешканців даного штату. Там різниця може бути в 3-4 рази (в менший бік).
У приятелів на таку спецпропозицію потрапила дитина в Mississippi state university.
P.S. Той хлопець не приховуючи сказав, що закінчив університет з Групи 3.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6538
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2505 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 21:39
akurt написав:
Пане Флаймане! Помиляючись про "Лігу плюща
", Ви НЕ помиляєтеся в цілому.
Якось плавали в морі поблизу півострова Каш з нашим хлопцем, що закінчив університет в США, але роботу знайшов тільки у Великій Британії, прилетів з жінкою на відпочинок, то він мені дав таку класифікацію університетів США (можливо, сам придумав за своїм досвідом та досвідом жінки, яка теж закінчила університет в США, але влаштувалася тільки в Лондоні після марної спроби знайти роботу в США, можливо, цитував когось - не знаю
):Група 3
: "Дякуємо, шановний випускнику, що Ви у нас вчилися, ми чули є квиток додому - щасливої дороги!"Група 2:
"Ну ось бачите, випускнику, а Ви хвилювалися, а ми точно впевнені, що у 50% випадків знайдете роботу!"Група 1: "Sir! Не спешіть приймати рішення. Вас очікують в залі ще 45 представників найпотужніших корпорацій з пропозиціями!"
Я до того, що дійсно університет в США треба обирати мудро.
До речі, в ряді університетів США є спеціальні пропозиції для українців, серед них найціннішою може бути пропозиція оплати за навчання за умовами для мешканців даного штату. Там різниця може бути в 3-4 рази (в менший бік).
У приятелів на таку спецпропозицію потрапила дитина в Mississippi state university.P.S.
Той хлопець не приховуючи сказав, що закінчив університет з Групи 3.
думаю не в університетах діло, а в конкуренції. Думаєте туди тільки українці (думають що найрозумніші) поступають? Індуси, китайці та ще безліч народу набагато талановитіших поступають і в більшій кількості - тому треба відповідати критеріям. Бачу навіть по своєму лінкедіну, приклад, індуска, 25 років - вже працює в FAANG.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5747
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 967 раз.
- Подякували: 1271 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:18
BIGor написав:
думаю не в університетах діло, а в конкуренції.
Думаєте туди тільки українці (думають що найрозумніші) поступають? Індуси, китайці та ще безліч народу набагато талановитіших поступають і в більшій кількості - тому треба відповідати критеріям. Бачу навіть по своєму лінкедіну, приклад, індуска, 25 років - вже працює в FAANG.
Тут треба тільки уточнити, яка саме конкуренція мається на увазі.
Мій у минулому шеф виїхав на ПМЖ в США разом із сином та невісткою. Син розсилав 3 місяці в різні фірми про себе Резюме. Через три місяці влашутвався не за фахом в Україні
на роботу на ХХ ХХХ
доларів на рік.
Через рік пройшов атестацію і відразу отримав 2хХХ ХХХ
доларів на рік.
Я здивувався, а батько того хлопця сказав: "Нема чого дивуватися, "наші" працюють краще за американців, тому що шанс надано - шансом треба скористатися...!"
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 січ, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6538
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2505 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:18
BIGor написав: akurt написав:
Пане Флаймане! Помиляючись про "Лігу плюща
", Ви НЕ помиляєтеся в цілому.
Якось плавали в морі поблизу півострова Каш з нашим хлопцем, що закінчив університет в США, але роботу знайшов тільки у Великій Британії, прилетів з жінкою на відпочинок, то він мені дав таку класифікацію університетів США (можливо, сам придумав за своїм досвідом та досвідом жінки, яка теж закінчила університет в США, але влаштувалася тільки в Лондоні після марної спроби знайти роботу в США, можливо, цитував когось - не знаю
):Група 3
: "Дякуємо, шановний випускнику, що Ви у нас вчилися, ми чули є квиток додому - щасливої дороги!"Група 2:
"Ну ось бачите, випускнику, а Ви хвилювалися, а ми точно впевнені, що у 50% випадків знайдете роботу!"Група 1: "Sir! Не спешіть приймати рішення. Вас очікують в залі ще 45 представників найпотужніших корпорацій з пропозиціями!"
Я до того, що дійсно університет в США треба обирати мудро.
До речі, в ряді університетів США є спеціальні пропозиції для українців, серед них найціннішою може бути пропозиція оплати за навчання за умовами для мешканців даного штату. Там різниця може бути в 3-4 рази (в менший бік).
У приятелів на таку спецпропозицію потрапила дитина в Mississippi state university.P.S.
Той хлопець не приховуючи сказав, що закінчив університет з Групи 3.
думаю не в університетах діло, а в конкуренції. Думаєте туди тільки українці (думають що найрозумніші) поступають? Індуси, китайці та ще безліч народу набагато талановитіших поступають і в більшій кількості - тому треба відповідати критеріям. Бачу навіть по своєму лінкедіну, приклад, індуска, 25 років - вже працює в FAANG.
Попасти в FAANG не так уже й складно, достатньо натренуватися на типових задачах з кодінку, прочитати трохи про системний дизайн та поведінкові інтрев"ю і вуаля.
Питання в тому: а що далі?
Якщо ціль стати багатим буратіно, то це не єдиний можливий шлях.
Якщо ціль фінаносова незалежність і ранній вихід на пенсію по богатству (F.I.R.E), теж можна без FAANG і Ліги Плюща.
Якщо ціль працювати не напряжно, і заробляти так щоб було на шампусік і до шампусіка, то для цього покоряти США теж нема змісту.
Тому перед тим, щоб щось робити, тре подумати (не ногом, а головом), а для чого це, а які наслідки будуть в горизонті 5, 10, 20, 50 років. Наскільки це сумісно (aligned) з довготривалими цілями (напр., F.I.R.E. на Філіпінах на філіпінках).
А підробляти нелегально консультаціями з нерухомості "знайомим із Запоріжжя" в Анталії, FAANG і Ліга Плюща зайві.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27819
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 2406 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:20
Ви - як завжди - помиляєтеся - а один хлопець з Волині написав:
"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."
Я ось перечитав 2 рази абзаци 3, 4, 5 та 6 вашого тексту - суцільна маячня. Немає ні логіки, ні вектору швидкості руху, ні мети.
Я вже не кажу про абзац 7 (Булгаков би сказав "бред сумасшедшего").
Трохи цікавого є в абзаці 6, але теж помилка: Воланд радив планувати хоча б на 1000 років наперед...
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 22 січ, 2022 22:33, всього редагувалось 1 раз.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 6538
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 2505 раз.
- Подякували: 899 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 січ, 2022 22:31
flyman написав: BIGor написав:
Так купіть сонячних панелей + бензогенератор. Це ж Україна.
думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.
При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4000
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1095 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
, baraka
, flyman
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|8904
|1229607
|
|
|241
|55199
|
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
|
|236
|106334
|
|