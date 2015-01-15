Додано: Суб 22 січ, 2022 21:05

Пане Флаймане! Помиляючись про "Лігу плюща", Ви НЕ помиляєтеся в цілому.

Якось плавали в морі поблизу півострова Каш з нашим хлопцем, що закінчив університет в США, але роботу знайшов тільки у Великій Британії, прилетів з жінкою на відпочинок, то він мені дав таку класифікацію університетів США (можливо, сам придумав за своїм досвідом та досвідом жінки, яка теж закінчила університет в США, але влаштувалася тільки в Лондоні після марної спроби знайти роботу в США, можливо, цитував когось - не знаю):



Група 3 : "Дякуємо, шановний випускнику, що Ви у нас вчилися, ми чули є квиток додому - щасливої дороги!"



Група 2: "Ну ось бачите, випускнику, а Ви хвилювалися, а ми точно впевнені, що у 50% випадків знайдете роботу!"



Група 1: "Sir! Не спешіть приймати рішення. Вас очікують в залі ще 45 представників найпотужніших корпорацій з пропозиціями!"



Я до того, що дійсно університет в США треба обирати мудро.

До речі, в ряді університетів США є спеціальні пропозиції для українців, серед них найціннішою може бути пропозиція оплати за навчання за умовами для мешканців даного штату. Там різниця може бути в 3-4 рази (в менший бік).

У приятелів на таку спецпропозицію потрапила дитина в Mississippi state university.



P.S. Той хлопець не приховуючи сказав, що закінчив університет з Групи 3.