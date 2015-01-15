"Безумству храбрых поём мы песню!"
(цитата кого-то из живших в Италии)
Жаль, что автор цитаты уже не напишет "Повесть о настоящем крымском человеке".
Это про недвижимость.
В 2014 году сосед одного из судей одного из районов Днепра, имевшего несчастье недостроить дом в два этажа в Крыму (судья смог, приезжает отдыхать в свой дом и сейчас в перерывах между судебными заседаниями - успешно судит украинцев Днепре) отправил семью в Украину, а сам кинулся продавать недострой в Крыму.
Ситуация усугублялась тем, что дом строился - как все согласятся и поймут - на кредитные в долларах деньги в украинском банке.
Продать без документов (Банк забрал в обеспечение кредита) трудно.
Но пробовать надо: семья живет в Закарпатье, а глава семьи - сам - гол, как сокол, почти Флайман-2.
Год продает. Два продает. Зимой особо трудно было: белки перестали приносить шишки с орехами, попытка поймать дикого кабана с его семейством окончилась полным позором и бегством.
Рубил в лесу ветки и собирал прошлогоднюю падалицу. Хорошо дали тепло шишки.
Прошло года 2. Наши цели ясные, победа будет за нами! - сказал он по-украински, глядя, как москвичи подбираются к его недострою без штукатурки.
Замотав в тряпицу 100 000 вырученных зелено-противных денег, и смазав поврежденные топорищем ладони - выехал в Украину.
Ныне ФОП в Трускавце.