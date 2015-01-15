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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:41

  juristkostya написав:
  flyman написав:думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.

При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает

"Безумству храбрых поём мы песню!"
(цитата кого-то из живших в Италии)
Жаль, что автор цитаты уже не напишет "Повесть о настоящем крымском человеке".
Это про недвижимость.
В 2014 году сосед одного из судей одного из районов Днепра, имевшего несчастье недостроить дом в два этажа в Крыму (судья смог, приезжает отдыхать в свой дом и сейчас в перерывах между судебными заседаниями - успешно судит украинцев Днепре) отправил семью в Украину, а сам кинулся продавать недострой в Крыму.
Ситуация усугублялась тем, что дом строился - как все согласятся и поймут - на кредитные в долларах деньги в украинском банке.
Продать без документов (Банк забрал в обеспечение кредита) трудно.
Но пробовать надо: семья живет в Закарпатье, а глава семьи - сам - гол, как сокол, почти Флайман-2.
Год продает. Два продает. Зимой особо трудно было: белки перестали приносить шишки с орехами, попытка поймать дикого кабана с его семейством окончилась полным позором и бегством.
Рубил в лесу ветки и собирал прошлогоднюю падалицу. Хорошо дали тепло шишки.
Прошло года 2. Наши цели ясные, победа будет за нами! - сказал он по-украински, глядя, как москвичи подбираются к его недострою без штукатурки.
Замотав в тряпицу 100 000 вырученных зелено-противных денег, и смазав поврежденные топорищем ладони - выехал в Украину.
Ныне ФОП в Трускавце.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 22 січ, 2022 22:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:48

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Ви - як завжди - помиляєтеся - а один хлопець з Волині написав:
"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы..."
Я ось перечитав 2 рази абзаци 3, 4, 5 та 6 вашого тексту - суцільна маячня. Немає ні логіки, ні вектору швидкості руху, ні мети.
Я вже не кажу про абзац 7 (Булгаков би сказав "бред сумасшедшего").

Трохи цікавого є в абзаці 6, але теж помилка: Воланд радив планувати хоча б на 1000 років наперед...
Островський з Волині? Якось не знав
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Повідомлення Додано: Суб 22 січ, 2022 22:49

quote="5381174:juristkostya"
======
  flyman написав:
  BIGor написав:
  flyman написав:Тим часом тут черговий удар під дих від монополістів,
https://fi202x.blogspot.com/2022/01/blog-post_22.html
і знову роздуми про те, куди заводити еміграційний трактор.

Так купіть сонячних панелей + бензогенератор. Це ж Україна.

думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.

При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает

====

Це якщо без ночовки - зранку приїхав, вечером виїхав, то таки так.
Я, принаймні, в печі сушив гриби/яблука, а на печі ночував.
Але електрику хоча б для освітлення тре було.
Тепер буду якось обходитися ЛЕД ліхтарем, а готувати обід прийдеться на плиті, а не мікрохвильовці/електоплитці.

Буду щось комбінувати.

Принаймні, в ютубі модні відосіки на тему "life off grid".

Можна спробувати монетизувати тему.
flyman
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