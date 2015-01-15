Додано: Суб 22 січ, 2022 22:41

juristkostya написав: flyman написав: думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає. думаю, дешевше купити хату з піччю: населення меншає, особливо по селам, а вільних хітів більшає.

При чем, даже топить печь необязательно: сама заготовка дров прекрасно согревает При чем, даже топить печь необязательно:

"Безумству храбрых поём мы песню!"(цитата кого-то из живших в Италии)Жаль, что автор цитаты уже не напишет "Повесть о настоящем крымском человеке".В 2014 году сосед одного из судей одного из районов Днепра, имевшего несчастье недостроить дом в два этажа в Крыму (судья смог, приезжает отдыхать в свой дом и сейчас в перерывах между судебными заседаниями - успешно судит украинцев Днепре) отправил семью в Украину, а сам кинулся продавать недострой в Крыму.Ситуация усугублялась тем, что дом строился - как все согласятся и поймут - на кредитные в долларах деньги в украинском банке.Продать без документов (Банк забрал в обеспечение кредита) трудно.Но пробовать надо: семья живет в Закарпатье, а глава семьи - сам - гол, как сокол, почти Флайман-2.Год продает. Два продает. Зимой особо трудно было: белки перестали приносить шишки с орехами, попытка поймать дикого кабана с его семейством окончилась полным позором и бегством.Хорошо дали тепло шишки.Прошло года 2.- сказал он по-украински, глядя, как москвичи подбираются к его недострою без штукатурки.Замотав в тряпицу 100 000 вырученных зелено-противных денег, и смазав поврежденные топорищем ладони - выехал в Украину.Ныне ФОП в Трускавце.