akurt написав:

rjkz написав: Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование. Значит, детство и студенчество тоже в США - оптимально.

Но есть нюанс - чем больше человек интегрирован в это общество - тем легче и больше он будет зарабатывать. То есть, язык и местное образование.- оптимально.

Даже не верится, что на ветке о недвижимости за рубежом резко возросла концентрация умных людей.Всегда с уважением относился к. К советамгод назад прислушался и все получилось более, чем отлично.Парни! Респект и уважуха!А это - кстати - про инвестиции. Как бы даже и в недвижимость.Знаю много положительных примеров. Может, люди задумаются...1. Среди НЕ форумчан. Как-то провожал от себя приятелей и за товарищем приехал на авто 17-ти летний сын. В разговоре случайно прозвучало, что скоро его не увижу - поступил - БУДУЧИ ШКОЛЬНИКОМ ВЫПУСКНОГО КЛАССА - в Arizona State University - факультет Электротехники.Я был в шоке: вот передо мною стоит щупленький парень - и все так просто оказалось - по интернету сдал два экзамена - SAT+TOEFL= cтудент. Конечно, это стоит денег. Но вложения отбиваются через пару лет работы после окончания.2. Среди НЕ форумчан. Дочка приятелей сделала такой ход конем, что лично у меня челюсть отвисла.Оказывается, в США есть 6 университетов, которые финансируют мормоны. Вот дочка 1,5 года ходила в Украине на их собрания = получила направление в один из университетов (я потом удивился второй раз - очень крупный и чуть не 100 специальностей от кинематографии до программирования). Прикол в том, что обучение БЕСПЛАТНОЕ. Расходы только на общагу и питание. На третьем курсе вышла замуж за сокурсника - парня из США, сейчас живет и работает в Лос Анджелесе. Изредка переписываюсь с ее родителями.3. Среди форумчан. Не мой секрет, без подробностей: в 2021 году дите поступило в один из университетов, входящих в ТОП-100 в мире - находится в Европе. Все расходы за годы обучения не должны превысить цену обычной не новой двушки в Киеве.Знаменитая фраза о том, что надо что-то делать, а не мечтать, лежа на диване...